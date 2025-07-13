Рейтинг@Mail.ru
Получившая травму в Якутии туристка ждала эвакуацию четыре дня - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/turistka-2028832599.html
Получившая травму в Якутии туристка ждала эвакуацию четыре дня
Получившая травму в Якутии туристка ждала эвакуацию четыре дня - РИА Новости, 13.07.2025
Получившая травму в Якутии туристка ждала эвакуацию четыре дня
Туристка получила травму в горах Оймяконского района Якутии, из-за плохой погоды эвакуацию пришлось ожидать четыре дня, медикам передали всех участников... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T06:35:00+03:00
2025-07-13T06:35:00+03:00
происшествия
якутск
оймяконский улус
оймякон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
ЯКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Туристка получила травму в горах Оймяконского района Якутии, из-за плохой погоды эвакуацию пришлось ожидать четыре дня, медикам передали всех участников турпохода, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения. По данным Службы спасения, информация о травме 53-летней туристки при спуске с горы Чен поступила 8 июля. Женщина, возможно, получила перелом ноги, самостоятельно передвигаться не могла. С момента получения сигнала в готовность были приведены силы Верхоянского, Среднеколымского поисково-спасательных отрядов аэромобильного отряда в городе Якутске. В Оймяконском районе о случившемся предупредили главного врача ЦРБ Оймяконского района, также заявку на эвакуацию направили в Центр медицины катастроф РС(Я). "Однако, 9, 10, 11 июля не было погодных условий для вылета. Одиннадцатого июля из поселка Усть-Нера на вездеходе "Сокол" выехали на место происшествия два человека во главе с начальником ЕДДС Оймяконского района. Двенадцатого июля, в 7 часов утра (1.00 мск) они вернулись обратно - не смогли переехать реку Ольчан", - говорится в сообщении. Спасатели Службы спасения и оперативная группа медицины катастроф с 9 июля находились в круглосуточной готовности для вылета на эвакуацию. Но условий для вылета не было ни в Якутске, ни в Оймяконском улусе, ни в Верхоянском районе. "Двенадцатого июля в 20.15 минут (14.15 мск) из поселка Усть-Нера на место происшествия администрация Оймяконского района договорилась о вылете вертолета ООО "Восток". Появилось временное окошко в погодных условиях и вертолет сразу же вылетел за пострадавшей. В 21.46 (15.46 мск) вертолет эвакуировал всех участников турпохода, их передали медикам "Скорой помощи", - отметили в пресс-службе. Местность Оймякон считается полюсом холода, 80 лет назад здесь была зарегистрирована рекордная температура - минус 71,2 градуса.
https://ria.ru/20250711/moskva-2028698641.html
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028208586.html
якутск
оймяконский улус
оймякон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, оймяконский улус, оймякон
Происшествия, Якутск, Оймяконский улус, Оймякон
Получившая травму в Якутии туристка ждала эвакуацию четыре дня

Получившая травму в Якутии туристка из-за погоды ждала эвакуацию четыре дня

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Туристка получила травму в горах Оймяконского района Якутии, из-за плохой погоды эвакуацию пришлось ожидать четыре дня, медикам передали всех участников турпохода, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения.
По данным Службы спасения, информация о травме 53-летней туристки при спуске с горы Чен поступила 8 июля. Женщина, возможно, получила перелом ноги, самостоятельно передвигаться не могла. С момента получения сигнала в готовность были приведены силы Верхоянского, Среднеколымского поисково-спасательных отрядов аэромобильного отряда в городе Якутске. В Оймяконском районе о случившемся предупредили главного врача ЦРБ Оймяконского района, также заявку на эвакуацию направили в Центр медицины катастроф РС(Я).
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Москве двух человек госпитализировали после пожара на юге города
11 июля, 23:01
"Однако, 9, 10, 11 июля не было погодных условий для вылета. Одиннадцатого июля из поселка Усть-Нера на вездеходе "Сокол" выехали на место происшествия два человека во главе с начальником ЕДДС Оймяконского района. Двенадцатого июля, в 7 часов утра (1.00 мск) они вернулись обратно - не смогли переехать реку Ольчан", - говорится в сообщении.
Спасатели Службы спасения и оперативная группа медицины катастроф с 9 июля находились в круглосуточной готовности для вылета на эвакуацию. Но условий для вылета не было ни в Якутске, ни в Оймяконском улусе, ни в Верхоянском районе.
"Двенадцатого июля в 20.15 минут (14.15 мск) из поселка Усть-Нера на место происшествия администрация Оймяконского района договорилась о вылете вертолета ООО "Восток". Появилось временное окошко в погодных условиях и вертолет сразу же вылетел за пострадавшей. В 21.46 (15.46 мск) вертолет эвакуировал всех участников турпохода, их передали медикам "Скорой помощи", - отметили в пресс-службе.
Местность Оймякон считается полюсом холода, 80 лет назад здесь была зарегистрирована рекордная температура - минус 71,2 градуса.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Дагестане 80 человек госпитализировали с кишечной инфекцией
9 июля, 18:39
 
ПроисшествияЯкутскОймяконский улусОймякон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала