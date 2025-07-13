https://ria.ru/20250713/turistka-2028832599.html

Получившая травму в Якутии туристка ждала эвакуацию четыре дня

Получившая травму в Якутии туристка ждала эвакуацию четыре дня - РИА Новости, 13.07.2025

Получившая травму в Якутии туристка ждала эвакуацию четыре дня

Туристка получила травму в горах Оймяконского района Якутии, из-за плохой погоды эвакуацию пришлось ожидать четыре дня, медикам передали всех участников... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T06:35:00+03:00

2025-07-13T06:35:00+03:00

2025-07-13T06:35:00+03:00

происшествия

якутск

оймяконский улус

оймякон

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ЯКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Туристка получила травму в горах Оймяконского района Якутии, из-за плохой погоды эвакуацию пришлось ожидать четыре дня, медикам передали всех участников турпохода, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения. По данным Службы спасения, информация о травме 53-летней туристки при спуске с горы Чен поступила 8 июля. Женщина, возможно, получила перелом ноги, самостоятельно передвигаться не могла. С момента получения сигнала в готовность были приведены силы Верхоянского, Среднеколымского поисково-спасательных отрядов аэромобильного отряда в городе Якутске. В Оймяконском районе о случившемся предупредили главного врача ЦРБ Оймяконского района, также заявку на эвакуацию направили в Центр медицины катастроф РС(Я). "Однако, 9, 10, 11 июля не было погодных условий для вылета. Одиннадцатого июля из поселка Усть-Нера на вездеходе "Сокол" выехали на место происшествия два человека во главе с начальником ЕДДС Оймяконского района. Двенадцатого июля, в 7 часов утра (1.00 мск) они вернулись обратно - не смогли переехать реку Ольчан", - говорится в сообщении. Спасатели Службы спасения и оперативная группа медицины катастроф с 9 июля находились в круглосуточной готовности для вылета на эвакуацию. Но условий для вылета не было ни в Якутске, ни в Оймяконском улусе, ни в Верхоянском районе. "Двенадцатого июля в 20.15 минут (14.15 мск) из поселка Усть-Нера на место происшествия администрация Оймяконского района договорилась о вылете вертолета ООО "Восток". Появилось временное окошко в погодных условиях и вертолет сразу же вылетел за пострадавшей. В 21.46 (15.46 мск) вертолет эвакуировал всех участников турпохода, их передали медикам "Скорой помощи", - отметили в пресс-службе. Местность Оймякон считается полюсом холода, 80 лет назад здесь была зарегистрирована рекордная температура - минус 71,2 градуса.

https://ria.ru/20250711/moskva-2028698641.html

https://ria.ru/20250709/rossiya-2028208586.html

якутск

оймяконский улус

оймякон

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происшествия, якутск, оймяконский улус, оймякон