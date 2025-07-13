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Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 13.07.2025
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12:59 13.07.2025
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Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище
Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 13.07.2025
Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище
Политика, старейшего члена политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева похоронят во вторник на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС. РИА Новости, 13.07.2025
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Политика, старейшего члена политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева похоронят во вторник на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС. "Прощание с Медведевым Вадимом Андреевичем состоится 15 июля 2025 года в 12.00 по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище примерно в 14.00", - сообщили в вузе. Политик Вадим Медведев был старейшим членом политбюро ЦК КПСС. С 1978 по 1983 год Медведев возглавлял Академию общественных наук, преемницей которой стала Президентская академия (РАНХиГС). Медведев – бывший секретарь ЦК КПСС и член политбюро и Президентского совета СССР. Он был одним из основных "моторов" перестройки идеологической системы СССР - в частности, он вернул в общее пользование из спецхранов запрещенные книги, журналы и документы, способствовал реабилитации многих жертв политических репрессий 1920-1950 годов.
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общество, ссср, москва, кпсс
Общество, СССР, Москва, КПСС
Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище

Старейшего члена политбюро ЦК КПСС Медведева похоронят на Троекуровском кладбище

© Фото : РАНХиГСВадим Медведев
Вадим Медведев - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : РАНХиГС
Вадим Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Политика, старейшего члена политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева похоронят во вторник на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС.
"Прощание с Медведевым Вадимом Андреевичем состоится 15 июля 2025 года в 12.00 по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище примерно в 14.00", - сообщили в вузе.
Политик Вадим Медведев был старейшим членом политбюро ЦК КПСС. С 1978 по 1983 год Медведев возглавлял Академию общественных наук, преемницей которой стала Президентская академия (РАНХиГС).
Медведев – бывший секретарь ЦК КПСС и член политбюро и Президентского совета СССР. Он был одним из основных "моторов" перестройки идеологической системы СССР - в частности, он вернул в общее пользование из спецхранов запрещенные книги, журналы и документы, способствовал реабилитации многих жертв политических репрессий 1920-1950 годов.
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