https://ria.ru/20250713/tsk-2028857913.html
Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище
Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 13.07.2025
Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище
Политика, старейшего члена политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева похоронят во вторник на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:59:00+03:00
2025-07-13T12:59:00+03:00
2025-07-13T12:59:00+03:00
общество
ссср
москва
кпсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028697795_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_f28dda0b6706a28c917d07129447fae0.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Политика, старейшего члена политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева похоронят во вторник на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС. "Прощание с Медведевым Вадимом Андреевичем состоится 15 июля 2025 года в 12.00 по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище примерно в 14.00", - сообщили в вузе. Политик Вадим Медведев был старейшим членом политбюро ЦК КПСС. С 1978 по 1983 год Медведев возглавлял Академию общественных наук, преемницей которой стала Президентская академия (РАНХиГС). Медведев – бывший секретарь ЦК КПСС и член политбюро и Президентского совета СССР. Он был одним из основных "моторов" перестройки идеологической системы СССР - в частности, он вернул в общее пользование из спецхранов запрещенные книги, журналы и документы, способствовал реабилитации многих жертв политических репрессий 1920-1950 годов.
https://ria.ru/20250311/gorbachev-2004161660.html
ссср
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028697795_134:0:1147:760_1920x0_80_0_0_3465e18c83c15eeabe998127d9e68386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ссср, москва, кпсс
Общество, СССР, Москва, КПСС
Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище
Старейшего члена политбюро ЦК КПСС Медведева похоронят на Троекуровском кладбище