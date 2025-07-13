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Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище

Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 13.07.2025

Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище

Политика, старейшего члена политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева похоронят во вторник на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:59:00+03:00

2025-07-13T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Политика, старейшего члена политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева похоронят во вторник на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС. "Прощание с Медведевым Вадимом Андреевичем состоится 15 июля 2025 года в 12.00 по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище примерно в 14.00", - сообщили в вузе. Политик Вадим Медведев был старейшим членом политбюро ЦК КПСС. С 1978 по 1983 год Медведев возглавлял Академию общественных наук, преемницей которой стала Президентская академия (РАНХиГС). Медведев – бывший секретарь ЦК КПСС и член политбюро и Президентского совета СССР. Он был одним из основных "моторов" перестройки идеологической системы СССР - в частности, он вернул в общее пользование из спецхранов запрещенные книги, журналы и документы, способствовал реабилитации многих жертв политических репрессий 1920-1950 годов.

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Ольга Фомченкова

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