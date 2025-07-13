https://ria.ru/20250713/trevoga-2028830949.html
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.07.2025
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T05:19:00+03:00
2025-07-13T05:19:00+03:00
2025-07-13T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39905/32/399053240_0:154:3010:1847_1920x0_80_0_0_c5c72e3527c2a92babad30e4bcd0805a.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Экстренная информация РСЧС (Тамбовская область): Внимание!!! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250713/opasnost-2028829723.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39905/32/399053240_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_02039de35f1219c5695e343f84d9b939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
МЧС: в Тамбовской области отменили воздушную тревогу