https://ria.ru/20250713/trevoga-2028830949.html

В Тамбовской области отменили воздушную тревогу

В Тамбовской области отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.07.2025

В Тамбовской области отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T05:19:00+03:00

2025-07-13T05:19:00+03:00

2025-07-13T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Экстренная информация РСЧС (Тамбовская область): Внимание!!! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250713/opasnost-2028829723.html

тамбовская область

россия

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2025

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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)