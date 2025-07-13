https://ria.ru/20250713/trevoga-2028826098.html

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.07.2025

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T01:27:00+03:00

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2025-07-13T01:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Экстренная информация РСЧС: Внимание!!! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250713/ugroza-2028825653.html

тамбовская область

россия

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2025

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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)