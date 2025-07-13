https://ria.ru/20250713/tramp-2028887993.html

В Германии раскрыли опасения Украины накануне заявления Трампа о России

В Германии раскрыли опасения Украины накануне заявления Трампа о России - РИА Новости, 13.07.2025

В Германии раскрыли опасения Украины накануне заявления Трампа о России

В Киеве с тревогой ждут "большое заявление" президента США Дональда Трампа по поводу России из-за неясности по поводу его содержания, пишет немецкое издание... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T18:07:00+03:00

2025-07-13T18:07:00+03:00

2025-07-13T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Киеве с тревогой ждут "большое заявление" президента США Дональда Трампа по поводу России из-за неясности по поводу его содержания, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники."Главный вопрос, который так важен для Украины и Европы, заключается в следующем: будет ли Трамп готов ввести совместные санкции? Аргумент против этого заключается в том, что его избиратели разобщены; многие не хотят экономических последствий, которые также могут угрожать США. В то же время Трамп в последнее время не исключал санкций, но никогда не говорил о них конкретно", — говорится в материале.В пятницу Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.

https://ria.ru/20250713/tramp-2028876633.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп