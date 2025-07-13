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В Германии раскрыли опасения Украины накануне заявления Трампа о России - РИА Новости, 13.07.2025
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18:07 13.07.2025 (обновлено: 18:08 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/tramp-2028887993.html
В Германии раскрыли опасения Украины накануне заявления Трампа о России
В Германии раскрыли опасения Украины накануне заявления Трампа о России - РИА Новости, 13.07.2025
В Германии раскрыли опасения Украины накануне заявления Трампа о России
В Киеве с тревогой ждут "большое заявление" президента США Дональда Трампа по поводу России из-за неясности по поводу его содержания, пишет немецкое издание... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T18:07:00+03:00
2025-07-13T18:08:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Киеве с тревогой ждут "большое заявление" президента США Дональда Трампа по поводу России из-за неясности по поводу его содержания, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники."Главный вопрос, который так важен для Украины и Европы, заключается в следующем: будет ли Трамп готов ввести совместные санкции? Аргумент против этого заключается в том, что его избиратели разобщены; многие не хотят экономических последствий, которые также могут угрожать США. В то же время Трамп в последнее время не исключал санкций, но никогда не говорил о них конкретно", — говорится в материале.В пятницу Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
https://ria.ru/20250713/tramp-2028876633.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
В Германии раскрыли опасения Украины накануне заявления Трампа о России

Bild: на Украине ждут заявление Трампа по России с тревогой

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Киеве с тревогой ждут "большое заявление" президента США Дональда Трампа по поводу России из-за неясности по поводу его содержания, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники.
"Главный вопрос, который так важен для Украины и Европы, заключается в следующем: будет ли Трамп готов ввести совместные санкции? Аргумент против этого заключается в том, что его избиратели разобщены; многие не хотят экономических последствий, которые также могут угрожать США. В то же время Трамп в последнее время не исключал санкций, но никогда не говорил о них конкретно", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
На Западе указали на важную деталь в решении Трампа по Украине
Вчера, 16:30
В пятницу Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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