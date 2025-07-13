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На Западе указали на важную деталь в решении Трампа по Украине - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/tramp-2028876633.html
На Западе указали на важную деталь в решении Трампа по Украине
На Западе указали на важную деталь в решении Трампа по Украине - РИА Новости, 13.07.2025
На Западе указали на важную деталь в решении Трампа по Украине
Трамп критиковал Байдена за отправку оружия на Украину. Теперь администрация Трампа ищет оправдания для кратковременного прекращения поставок оружия. Лозунг... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:30:00+03:00
2025-07-13T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
киев
пит хегсет
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на лицемерную политику президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом он написал в соцсети X. "Трамп критиковал Байдена за отправку оружия на Украину. Теперь администрация Трампа ищет оправдания для кратковременного прекращения поставок оружия. Лозунг "Америка превыше всего" давно в прошлом", — говорится в публикации. Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20250713/shrayver-2028841500.html
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украина
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в мире, украина, дональд трамп, сша, киев, пит хегсет, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Киев, Пит Хегсет, НАТО
На Западе указали на важную деталь в решении Трампа по Украине

Профессор Дизен указал на лицемерную политику Трампа по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на лицемерную политику президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом он написал в соцсети X.

"Трамп критиковал Байдена за отправку оружия на Украину. Теперь администрация Трампа ищет оправдания для кратковременного прекращения поставок оружия. Лозунг "Америка превыше всего" давно в прошлом", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России
Вчера, 09:10
Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
"Какое безумие". Решение Макрона по России вызвало ярость во Франции
Вчера, 08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАКиевПит ХегсетНАТО
 
 
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