https://ria.ru/20250713/tramp-2028876633.html

На Западе указали на важную деталь в решении Трампа по Украине

На Западе указали на важную деталь в решении Трампа по Украине - РИА Новости, 13.07.2025

На Западе указали на важную деталь в решении Трампа по Украине

Трамп критиковал Байдена за отправку оружия на Украину. Теперь администрация Трампа ищет оправдания для кратковременного прекращения поставок оружия. Лозунг... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:30:00+03:00

2025-07-13T16:30:00+03:00

2025-07-13T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на лицемерную политику президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом он написал в соцсети X. "Трамп критиковал Байдена за отправку оружия на Украину. Теперь администрация Трампа ищет оправдания для кратковременного прекращения поставок оружия. Лозунг "Америка превыше всего" давно в прошлом", — говорится в публикации. Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20250713/shrayver-2028841500.html

https://ria.ru/20250713/filippo-2028840009.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша, киев, пит хегсет, нато