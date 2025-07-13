https://ria.ru/20250713/tramp-2028846620.html

Очевидец раскрыл подробности покушения на Трампа в Батлере

Очевидец раскрыл подробности покушения на Трампа в Батлере - РИА Новости, 13.07.2025

Очевидец раскрыл подробности покушения на Трампа в Батлере

Участница предвыборного митинга президента США Дональда Трампа в Батлере (штат Пенсильвания), где летом 2024 года произошло покушение на него, рассказала РИА... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Участница предвыборного митинга президента США Дональда Трампа в Батлере (штат Пенсильвания), где летом 2024 года произошло покушение на него, рассказала РИА Новости, что никто в толпе не пытался убежать - все думали только о безопасности Трампа. "Да, я была там. В первом ряду. Президент Трамп был прямо передо мной - между нами был только забор. Я видела кровь на его щеке, потом - на ухе, когда его повернули к ступеням. Никто в моем ряду не шелохнулся, мы все были там ради нашего президента, а не потому, что боялись за себя", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что до сих пор считает, что стрелявших могло быть несколько, и выразила недовольство ходом расследования. "Меня злит, что расследование застопорилось", - сказала она. Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Батлере. Президент США получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё двое были ранены. По данным Секретной службы, стрелявший 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания за пределами территории мероприятия. Он был ликвидирован на месте. После инцидента глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку на фоне резкой критики. Независимая комиссия позже выявила серьезные нарушения в работе ведомства. В январе 2025 года Трамп назначил новым директором Секретной службы Шона Куррана - офицера, который прикрывал его в момент нападения.

https://ria.ru/20250713/tramp-2028828259.html

https://ria.ru/20250711/tramp-2028666374.html

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сша, пенсильвания, дональд трамп, в мире