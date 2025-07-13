Рейтинг@Mail.ru
Трамп удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/tramp-2028830197.html
Трамп удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении
Трамп удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении - РИА Новости, 13.07.2025
Трамп удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении
Президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворен информацией правоохранительных органов о совершенном год назад покушении на него. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T04:26:00+03:00
2025-07-13T04:26:00+03:00
сша
пенсильвания
в мире
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028769216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_777b9b5b470dd4bf914c43249c1f8d59.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворен информацией правоохранительных органов о совершенном год назад покушении на него. "Несколько раз мне докладывали ФБР, Секретная служба, все, минюст. Я был удовлетворен этим. У них должен был быть кто-то в здании — это было ошибкой. Они должны были связываться с местной полицией. Ошибки были сделаны, которых не должно было быть. Но я был удовлетворен, касательно большой картины. Я уверен в этих людях. Это талантливые люди, у них был плохой день, я думаю, они это признают", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. С президентом США разговаривала его невестка Лара, которая объявила итогом прошедшего с покушения на Трампа года его успехи в качестве руководителя американской администрации. Покушение на Трампа на предвыборном митинге произошло 13 июля 2024 года в городе Батлер, штат Пенсильвания. Республиканец был ранен в ухо, один человек погиб, преступника ликвидировал снайпер. ФБР, минюст и офис местного шерифа не ответили РИА Новости на запросы о ходе расследования случившегося и результатах. Секретная служба сообщила, что шестеро агентов отстранены по итогам внутреннего расследования.
https://ria.ru/20250713/tramp-2028828259.html
https://ria.ru/20250713/pokushenie-2028824230.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028769216_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d4ba45dc7eb0f5bacf9e259265a05bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, пенсильвания, в мире, дональд трамп, фбр
США, Пенсильвания, В мире, Дональд Трамп, ФБР
Трамп удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении

Трамп заявил, что удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворен информацией правоохранительных органов о совершенном год назад покушении на него.
"Несколько раз мне докладывали ФБР, Секретная служба, все, минюст. Я был удовлетворен этим. У них должен был быть кто-то в здании — это было ошибкой. Они должны были связываться с местной полицией. Ошибки были сделаны, которых не должно было быть. Но я был удовлетворен, касательно большой картины. Я уверен в этих людях. Это талантливые люди, у них был плохой день, я думаю, они это признают", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Профессор рассказал, в чем убедился Трамп после покушения в Батлере
03:05
С президентом США разговаривала его невестка Лара, которая объявила итогом прошедшего с покушения на Трампа года его успехи в качестве руководителя американской администрации.
Покушение на Трампа на предвыборном митинге произошло 13 июля 2024 года в городе Батлер, штат Пенсильвания. Республиканец был ранен в ухо, один человек погиб, преступника ликвидировал снайпер.
ФБР, минюст и офис местного шерифа не ответили РИА Новости на запросы о ходе расследования случившегося и результатах. Секретная служба сообщила, что шестеро агентов отстранены по итогам внутреннего расследования.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Эксперты: покушение на Трампа не повлияло на результаты выборов в США
00:33
 
СШАПенсильванияВ миреДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала