https://ria.ru/20250713/tramp-2028830197.html

Трамп удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении

Трамп удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении - РИА Новости, 13.07.2025

Трамп удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении

Президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворен информацией правоохранительных органов о совершенном год назад покушении на него. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T04:26:00+03:00

2025-07-13T04:26:00+03:00

2025-07-13T04:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворен информацией правоохранительных органов о совершенном год назад покушении на него. "Несколько раз мне докладывали ФБР, Секретная служба, все, минюст. Я был удовлетворен этим. У них должен был быть кто-то в здании — это было ошибкой. Они должны были связываться с местной полицией. Ошибки были сделаны, которых не должно было быть. Но я был удовлетворен, касательно большой картины. Я уверен в этих людях. Это талантливые люди, у них был плохой день, я думаю, они это признают", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. С президентом США разговаривала его невестка Лара, которая объявила итогом прошедшего с покушения на Трампа года его успехи в качестве руководителя американской администрации. Покушение на Трампа на предвыборном митинге произошло 13 июля 2024 года в городе Батлер, штат Пенсильвания. Республиканец был ранен в ухо, один человек погиб, преступника ликвидировал снайпер. ФБР, минюст и офис местного шерифа не ответили РИА Новости на запросы о ходе расследования случившегося и результатах. Секретная служба сообщила, что шестеро агентов отстранены по итогам внутреннего расследования.

https://ria.ru/20250713/tramp-2028828259.html

https://ria.ru/20250713/pokushenie-2028824230.html

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сша, пенсильвания, в мире, дональд трамп, фбр