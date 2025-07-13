https://ria.ru/20250713/tramp-2028828259.html

Профессор рассказал, в чем убедился Трамп после покушения в Батлере

Профессор рассказал, в чем убедился Трамп после покушения в Батлере - РИА Новости, 13.07.2025

Профессор рассказал, в чем убедился Трамп после покушения в Батлере

Покушение на жизнь президента США Дональда Трампа в июле 2024 года укрепило его уверенность в том, что он был избран в качестве инструмента бога, чтобы "Сделать РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T03:05:00+03:00

2025-07-13T03:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Покушение на жизнь президента США Дональда Трампа в июле 2024 года укрепило его уверенность в том, что он был избран в качестве инструмента бога, чтобы "Сделать Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA, политическое движение Трампа), рассказал РИА Новости историк, профессор Университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд в преддверии годовщины инцидента. "Можно сказать, что (после покушения – ред.) Трамп стал еще более убежден в том, что он был избран божественным инструментом, для того чтобы "сделать Америку снова великой" и завершить работу, начатую им во время своего первого срока", — сказал Ниланд. После инцидента американский президент неоднократно вспоминал о нем в публичных выступлениях, называя случившееся чудом и утверждая, что остался в живых лишь по воле божьей. При этом профессор подчеркивает: в политическом сообществе бытует мнение, что покушение фактически обеспечило Трампу возвращение в Белый дом на выборах прошлого года. "Его реакция на покушение — стоя с поднятым кулаком и крича "боритесь, боритесь, боритесь" — мгновенно превратилась в мем и привлекла внимание всей страны к его кандидатуре", — добавил Ниланд. Говоря о событии спустя год, эксперт отметил, что большинство американцев уже редко вспоминают о покушении. "Только люди, глубоко заинтересованные в политике и вере", по его словам, продолжают обсуждать события июля. Молодежь с прогрессивными взглядами, как утверждает Ниланд, даже может воспринимать покушение как "сфабрикованный инцидент, направленный на упрочнение электоральных позиций кандидатуры Трампа". "Некоторые христиане видят в спасении Трампа Божью волю, нацеленную на то, чтобы он смог продолжить свою работу (и президент поддерживает это мнение, ограничивая всё, что он воспринимает как антихристианские предрассудки)… В своём обращении к конгрессу ранее в этом году Трамп упомянул покушение на свою жизнь как важное событие в формировании повестки его президентского срока, тем самым гарантируя инциденту место в легенде Дональда Трампа-младшего", — заключил Ниланд. Президент США пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Мужчина открыл огонь из штурмовой винтовки с крыши здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое были ранены. Преступника ликвидировал снайпер Секретной службы. Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф. В ходе расследования агенты ФБР обнаружили в машине задержанного десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам в зоне спецоперации. Позже выяснилось, что за месяц до ареста Рут пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".

https://ria.ru/20250711/tramp-2028666374.html

https://ria.ru/20250710/sluzhba-2028263125.html

https://ria.ru/20250713/pokushenie-2028824230.html

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в мире, сша, америка, украина, дональд трамп, фбр