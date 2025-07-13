https://ria.ru/20250713/tramp-2028826535.html

"Сигнал России": в США раскрыли новый план Трампа

"Сигнал России": в США раскрыли новый план Трампа - РИА Новости, 13.07.2025

"Сигнал России": в США раскрыли новый план Трампа

Президент США Дональд Трамп может выделить Украине новый пакет помощи, передает CBS News. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T01:39:00+03:00

2025-07-13T01:39:00+03:00

2025-07-13T11:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выделить Украине новый пакет помощи, передает CBS News."Новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России", — сообщил телеканал со ссылкой на источники.По данным CBS News, глава Белого дома может прибегнуть к таким мерам впервые с момента вступления в должность. Источники уточнили, что у Трампа остается 3,85 миллиарда долларов, выделенных еще при Джо Байдене.Помимо этого, президент обладает полномочиями конфисковать около пяти миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы передать эти средства Киеву. Телеканал добавил, что такая возможность была и у Байдена, но он ей не воспользовался.Трамп сообщал, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России, но раскрыть подробности отказался. До этого он говорил, что не будет рассказывать о дальнейших действиях в отношении Москвы, так как хочет устроить ей "маленький сюрприз".По информации агентства Reuters, президент США планирует использовать право выделить Украине военную помощь из американских запасов на 300 миллионов долларов.В Кремле отмечали, что довольно спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа.

https://ria.ru/20250712/tramp-2028716498.html

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028471706.html

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028264645.html

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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, джо байден, нато