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"Сигнал России": в США раскрыли новый план Трампа - РИА Новости, 13.07.2025
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01:39 13.07.2025 (обновлено: 11:48 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/tramp-2028826535.html
"Сигнал России": в США раскрыли новый план Трампа
"Сигнал России": в США раскрыли новый план Трампа - РИА Новости, 13.07.2025
"Сигнал России": в США раскрыли новый план Трампа
Президент США Дональд Трамп может выделить Украине новый пакет помощи, передает CBS News. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T01:39:00+03:00
2025-07-13T11:48:00+03:00
в мире
украина
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сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выделить Украине новый пакет помощи, передает CBS News."Новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России", — сообщил телеканал со ссылкой на источники.По данным CBS News, глава Белого дома может прибегнуть к таким мерам впервые с момента вступления в должность. Источники уточнили, что у Трампа остается 3,85 миллиарда долларов, выделенных еще при Джо Байдене.Помимо этого, президент обладает полномочиями конфисковать около пяти миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы передать эти средства Киеву. Телеканал добавил, что такая возможность была и у Байдена, но он ей не воспользовался.Трамп сообщал, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России, но раскрыть подробности отказался. До этого он говорил, что не будет рассказывать о дальнейших действиях в отношении Москвы, так как хочет устроить ей "маленький сюрприз".По информации агентства Reuters, президент США планирует использовать право выделить Украине военную помощь из американских запасов на 300 миллионов долларов.В Кремле отмечали, что довольно спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа.
https://ria.ru/20250712/tramp-2028716498.html
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028471706.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, джо байден, нато
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО
"Сигнал России": в США раскрыли новый план Трампа

CBS: Трамп хочет выделить Украине $5 млрд из замороженных активов России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выделить Украине новый пакет помощи, передает CBS News.
"Новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России", — сообщил телеканал со ссылкой на источники.
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По данным CBS News, глава Белого дома может прибегнуть к таким мерам впервые с момента вступления в должность. Источники уточнили, что у Трампа остается 3,85 миллиарда долларов, выделенных еще при Джо Байдене.
Помимо этого, президент обладает полномочиями конфисковать около пяти миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы передать эти средства Киеву. Телеканал добавил, что такая возможность была и у Байдена, но он ей не воспользовался.
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Трамп сообщал, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России, но раскрыть подробности отказался. До этого он говорил, что не будет рассказывать о дальнейших действиях в отношении Москвы, так как хочет устроить ей "маленький сюрприз".
По информации агентства Reuters, президент США планирует использовать право выделить Украине военную помощь из американских запасов на 300 миллионов долларов.
В Кремле отмечали, что довольно спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа.
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