В США признали неудобную правду о переданных Украине танках Abrams
NI: Abrams не могут справится с российскими противотанковыми системами
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитый танк М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи в ходе специальной военной операции
Подбитый танк М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Abrams M1, поставленные на Украину странами НАТО, не могут соперничать с современным арсеналом противотанкового оружия России, пишет The National Interest.
"Несмотря на возможности Abrams, старые модели М1, поставленные на Украину, с трудом выдерживают конкуренцию с более совершенным арсеналом противотанкового оружия России. Целых 87% украинского парка основных боевых танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт", — говорится в материале.
Множество проблем, начиная от отсутствия у Украины авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая нехваткой технических специалистов и нехваткой личного состава и техники, способствовали неэффективности танков этой серии на передовой, резюмируется в статье.
В январе 2023 года тогдашний президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.