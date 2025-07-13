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В США признали неудобную правду о переданных Украине танках Abrams - РИА Новости, 13.07.2025
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21:10 13.07.2025 (обновлено: 21:11 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/tanki-2028903284.html
В США признали неудобную правду о переданных Украине танках Abrams
В США признали неудобную правду о переданных Украине танках Abrams - РИА Новости, 13.07.2025
В США признали неудобную правду о переданных Украине танках Abrams
Abrams M1, поставленные на Украину странами НАТО, не могут соперничать с современным арсеналом противотанкового оружия России, пишет The National Interest. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Abrams M1, поставленные на Украину странами НАТО, не могут соперничать с современным арсеналом противотанкового оружия России, пишет The National Interest."Несмотря на возможности Abrams, старые модели М1, поставленные на Украину, с трудом выдерживают конкуренцию с более совершенным арсеналом противотанкового оружия России. Целых 87% украинского парка основных боевых танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт", — говорится в материале.Множество проблем, начиная от отсутствия у Украины авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая нехваткой технических специалистов и нехваткой личного состава и техники, способствовали неэффективности танков этой серии на передовой, резюмируется в статье.В январе 2023 года тогдашний президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026150847.html
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в мире, технологии, украина, россия, сша, нато
В мире, Технологии, Украина, Россия, США, НАТО
В США признали неудобную правду о переданных Украине танках Abrams

NI: Abrams не могут справится с российскими противотанковыми системами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитый танк М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи в ходе специальной военной операции
Подбитый танк М1 Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подбитый танк М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Abrams M1, поставленные на Украину странами НАТО, не могут соперничать с современным арсеналом противотанкового оружия России, пишет The National Interest.
"Несмотря на возможности Abrams, старые модели М1, поставленные на Украину, с трудом выдерживают конкуренцию с более совершенным арсеналом противотанкового оружия России. Целых 87% украинского парка основных боевых танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт", — говорится в материале.
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Множество проблем, начиная от отсутствия у Украины авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая нехваткой технических специалистов и нехваткой личного состава и техники, способствовали неэффективности танков этой серии на передовой, резюмируется в статье.
В январе 2023 года тогдашний президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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