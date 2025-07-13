https://ria.ru/20250713/tanki-2028903284.html

В США признали неудобную правду о переданных Украине танках Abrams

В США признали неудобную правду о переданных Украине танках Abrams - РИА Новости, 13.07.2025

В США признали неудобную правду о переданных Украине танках Abrams

Abrams M1, поставленные на Украину странами НАТО, не могут соперничать с современным арсеналом противотанкового оружия России, пишет The National Interest. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T21:10:00+03:00

2025-07-13T21:10:00+03:00

2025-07-13T21:11:00+03:00

в мире

технологии

украина

россия

сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004383319_0:60:3117:1813_1920x0_80_0_0_07a456ef9051791ef0e47282a6bc5773.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Abrams M1, поставленные на Украину странами НАТО, не могут соперничать с современным арсеналом противотанкового оружия России, пишет The National Interest."Несмотря на возможности Abrams, старые модели М1, поставленные на Украину, с трудом выдерживают конкуренцию с более совершенным арсеналом противотанкового оружия России. Целых 87% украинского парка основных боевых танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт", — говорится в материале.Множество проблем, начиная от отсутствия у Украины авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая нехваткой технических специалистов и нехваткой личного состава и техники, способствовали неэффективности танков этой серии на передовой, резюмируется в статье.В январе 2023 года тогдашний президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026150847.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026074575.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, украина, россия, сша, нато