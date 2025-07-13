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ВС России наносят удары по военным объектам в Харькове, заявил Ганчев - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/svo-2028878284.html
ВС России наносят удары по военным объектам в Харькове, заявил Ганчев
ВС России наносят удары по военным объектам в Харькове, заявил Ганчев - РИА Новости, 13.07.2025
ВС России наносят удары по военным объектам в Харькове, заявил Ганчев
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам в Харькове. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:52:00+03:00
2025-07-13T16:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам в Харькове. По его словам, в Харькове обстановка сложная, люди прячутся от принудительной мобилизации, но город продолжает жить. "А насчет ударов, мы получаем объективную информацию от жителей, куда конкретно наносятся эти удары. Националистические формирования занимают жилые помещения и потом, когда уже, конечно, наша разведка узнает, наносятся точечные удары непосредственно по военным объектам и объектам, которые используются для военной инфраструктуры", - сказал Ганчев.
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харьков, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
ВС России наносят удары по военным объектам в Харькове, заявил Ганчев

Ганчев: ВС РФ наносят точечные удары только по военным объектам в Харькове

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам в Харькове.
По его словам, в Харькове обстановка сложная, люди прячутся от принудительной мобилизации, но город продолжает жить.
"А насчет ударов, мы получаем объективную информацию от жителей, куда конкретно наносятся эти удары. Националистические формирования занимают жилые помещения и потом, когда уже, конечно, наша разведка узнает, наносятся точечные удары непосредственно по военным объектам и объектам, которые используются для военной инфраструктуры", - сказал Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФ
 
 
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