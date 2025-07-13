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ВС России наносят удары по военным объектам в Харькове, заявил Ганчев

ВС России наносят удары по военным объектам в Харькове, заявил Ганчев - РИА Новости, 13.07.2025

ВС России наносят удары по военным объектам в Харькове, заявил Ганчев

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам в Харькове. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:52:00+03:00

2025-07-13T16:52:00+03:00

2025-07-13T16:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам в Харькове. По его словам, в Харькове обстановка сложная, люди прячутся от принудительной мобилизации, но город продолжает жить. "А насчет ударов, мы получаем объективную информацию от жителей, куда конкретно наносятся эти удары. Националистические формирования занимают жилые помещения и потом, когда уже, конечно, наша разведка узнает, наносятся точечные удары непосредственно по военным объектам и объектам, которые используются для военной инфраструктуры", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20250703/kiev-2026881533.html

харьков

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харьков, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф