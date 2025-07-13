https://ria.ru/20250713/svo-2028855905.html

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:29:00+03:00

2025-07-13T12:29:00+03:00

2025-07-13T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны."В результате наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра":Также бойцы группировки войск "Восток" взяли населенный пункт Карла Маркса.Потери противника в зоне ее ответственности:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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2025

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия