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Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 13.07.2025 (обновлено: 13:34 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/svo-2028855905.html
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:29:00+03:00
2025-07-13T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны."В результате наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра":Также бойцы группировки войск "Восток" взяли населенный пункт Карла Маркса.Потери противника в зоне ее ответственности:
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Российские войска освободили два села в ДНР

ВС РФ освободили села Николаевка и Карла Маркса в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра":
  • более 450 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии.
Также бойцы группировки войск "Восток" взяли населенный пункт Карла Маркса.
© ИнфографикаВС России освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
© Инфографика
ВС России освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
Потери противника в зоне ее ответственности:
  • свыше 205 военных;
  • боевая бронированная машина;
  • 14 автомобилей;
  • два артиллерийских орудия;
  • две станции радиоэлектронной борьбы;
  • склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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