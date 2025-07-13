Российские войска освободили два села в ДНР
ВС РФ освободили села Николаевка и Карла Маркса в ДНР
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра":
- более 450 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- восемь автомобилей;
- три орудия полевой артиллерии.
Также бойцы группировки войск "Восток" взяли населенный пункт Карла Маркса.
© ИнфографикаВС России освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
© Инфографика
ВС России освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
Потери противника в зоне ее ответственности:
- свыше 205 военных;
- боевая бронированная машина;
- 14 автомобилей;
- два артиллерийских орудия;
- две станции радиоэлектронной борьбы;
- склад материальных средств.
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