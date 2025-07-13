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В Новгородской области более 190 населенных пунктов остаются без света
В Новгородской области более 190 населенных пунктов остаются без света - РИА Новости, 13.07.2025
В Новгородской области более 190 населенных пунктов остаются без света
Более 190 населенных пунктов остаются без электроснабжения в Новгородской области, в них проживают более трех тысяч человек, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T23:54:00+03:00
2025-07-13T23:54:00+03:00
2025-07-13T23:54:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 190 населенных пунктов остаются без электроснабжения в Новгородской области, в них проживают более трех тысяч человек, сообщил врио губернатора Александр Дронов. Ранее пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад" сообщала, что гроза с градом оставила жителей Новгородской области без электричества, а ее последствия устраняли 32 бригады энергетиков. Также жители отмечали в соцсетях, что в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, были отменены запланированные развлекательные мероприятия. Позднее Дронов информировал, что без электричества в Новгородской области остались порядка 470 населенных пунктов, в которых проживают более 22 тысяч человек. "По состоянию на 22.00 мск без электроснабжения остаются 195 населённых пунктов, в которых проживает 3496 человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - написал Дронов в своем Telegram-канале.
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происшествия, новгородская область, великий новгород, александра дронова
Происшествия, Новгородская область, Великий Новгород, Александра Дронова
В Новгородской области более 190 населенных пунктов остаются без света
Дронов: более трех тысяч жителей Новгородской области остаются без света