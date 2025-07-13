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В Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:28 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/sumy-2028884437.html
В Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.07.2025
В Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах, заявил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:28:00+03:00
2025-07-13T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах, заявил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь. "Есть прилет по объекту критической инфраструктуры (в Сумах - ред.). Некоторые районы остались без электроснабжения. Все службы занимаются ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации", - сказал Кобзарь в эфире телеканала ICTV, не уточнив, о каком объекте идет речь. Ранее в воскресенье украинское издание "Общественное. Сумы" сообщало, что город частично обесточен после взрыва. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026626093.html
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Кобзарь: в Сумах поврежден объект критической инфраструктуры, районы обесточены

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах, заявил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.
"Есть прилет по объекту критической инфраструктуры (в Сумах - ред.). Некоторые районы остались без электроснабжения. Все службы занимаются ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации", - сказал Кобзарь в эфире телеканала ICTV, не уточнив, о каком объекте идет речь.
Ранее в воскресенье украинское издание "Общественное. Сумы" сообщало, что город частично обесточен после взрыва.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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