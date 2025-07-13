https://ria.ru/20250713/sumy-2028884437.html
В Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.07.2025
В Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах, заявил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:28:00+03:00
2025-07-13T17:28:00+03:00
2025-07-13T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах, заявил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь. "Есть прилет по объекту критической инфраструктуры (в Сумах - ред.). Некоторые районы остались без электроснабжения. Все службы занимаются ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации", - сказал Кобзарь в эфире телеканала ICTV, не уточнив, о каком объекте идет речь. Ранее в воскресенье украинское издание "Общественное. Сумы" сообщало, что город частично обесточен после взрыва. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026626093.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Кобзарь: в Сумах поврежден объект критической инфраструктуры, районы обесточены