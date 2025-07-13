https://ria.ru/20250713/sud-2028831731.html

Супруга экс-мэра Сочи Копайгородского хочет судиться с СИЗО

Супруга экс-мэра Сочи Копайгородского хочет судиться с СИЗО - РИА Новости, 13.07.2025

Супруга экс-мэра Сочи Копайгородского хочет судиться с СИЗО

Супруга бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янина, ранее арестованная по уголовному делу, подала два иска к СИЗО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T05:49:00+03:00

2025-07-13T05:49:00+03:00

2025-07-13T05:49:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Супруга бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янина, ранее арестованная по уголовному делу, подала два иска к СИЗО, сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы. "Зарегистрированы иски Копайгородской Я.Н. к ФКУ СИЗО №6 ГУ ФСИН города Москвы об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных служащих", - сказали в суде. Суть исков Копайгородской оперативно в суде РИА Новости не сообщили. Согласно картотеке, беседа по одному из них назначена на 14 июля. Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ). Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Свою вину супруги не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября прошлого года.

https://ria.ru/20250514/sud-2016968473.html

https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html

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происшествия, жилье, россия, сочи, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)