На Ставрополье арестовали обвиняемого в мошенничестве помощника губернатора
Обвиняемого в мошенничестве помощника главы Ставрополья арестовали до 25 августа
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 13 июл – РИА Новости. Суд арестовал на 1 месяц и 14 дней помощника губернатора Ставропольского края, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 19,7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда региона.
"Ленинский районный суд… в отношении гражданин Д., занимающего должность помощника губернатора Ставропольского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 14 суток, то есть до 25.08.2025", – говорится в сообщении.
По данным следствия, помощник губернатора с группой лиц в 2022 году обеспечили участие и победу ООО "Сэлма" в электронном аукционе, что повлекло за собой заключение государственного контракта на организацию и проведение Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи "На высоте" по завышенной стоимости.
"По мнению следствия, разница между реальной стоимостью услуг, оказанных ООО "Сэлма" при организации и проведении фестиваля и стоимостью, указанной в государственном контракте составила 19 730 744 рублей 33 копейки, которые гражданин Д. и иные лица похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив бюджету Ставропольского края материальный ущерб на указанную сумму", – отметили в суде.