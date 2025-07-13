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На Ставрополье арестовали обвиняемого в мошенничестве помощника губернатора - РИА Новости, 13.07.2025
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15:34 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/stavropole-2028872355.html
На Ставрополье арестовали обвиняемого в мошенничестве помощника губернатора
На Ставрополье арестовали обвиняемого в мошенничестве помощника губернатора - РИА Новости, 13.07.2025
На Ставрополье арестовали обвиняемого в мошенничестве помощника губернатора
Суд арестовал на 1 месяц и 14 дней помощника губернатора Ставропольского края, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 19,7 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T15:34:00+03:00
2025-07-13T15:34:00+03:00
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 13 июл – РИА Новости. Суд арестовал на 1 месяц и 14 дней помощника губернатора Ставропольского края, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 19,7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда региона. "Ленинский районный суд… в отношении гражданин Д., занимающего должность помощника губернатора Ставропольского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 14 суток, то есть до 25.08.2025", – говорится в сообщении. По данным следствия, помощник губернатора с группой лиц в 2022 году обеспечили участие и победу ООО "Сэлма" в электронном аукционе, что повлекло за собой заключение государственного контракта на организацию и проведение Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи "На высоте" по завышенной стоимости. "По мнению следствия, разница между реальной стоимостью услуг, оказанных ООО "Сэлма" при организации и проведении фестиваля и стоимостью, указанной в государственном контракте составила 19 730 744 рублей 33 копейки, которые гражданин Д. и иные лица похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив бюджету Ставропольского края материальный ущерб на указанную сумму", – отметили в суде.
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происшествия, ставропольский край, россия, ситуация с исполнением гособоронзаказа
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Ситуация с исполнением гособоронзаказа
На Ставрополье арестовали обвиняемого в мошенничестве помощника губернатора

Обвиняемого в мошенничестве помощника главы Ставрополья арестовали до 25 августа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЯТИГОРСК, 13 июл – РИА Новости. Суд арестовал на 1 месяц и 14 дней помощника губернатора Ставропольского края, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 19,7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда региона.
"Ленинский районный суд… в отношении гражданин Д., занимающего должность помощника губернатора Ставропольского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 14 суток, то есть до 25.08.2025", – говорится в сообщении.
По данным следствия, помощник губернатора с группой лиц в 2022 году обеспечили участие и победу ООО "Сэлма" в электронном аукционе, что повлекло за собой заключение государственного контракта на организацию и проведение Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи "На высоте" по завышенной стоимости.
"По мнению следствия, разница между реальной стоимостью услуг, оказанных ООО "Сэлма" при организации и проведении фестиваля и стоимостью, указанной в государственном контракте составила 19 730 744 рублей 33 копейки, которые гражданин Д. и иные лица похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив бюджету Ставропольского края материальный ущерб на указанную сумму", – отметили в суде.
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ПроисшествияСтавропольский крайРоссияСитуация с исполнением гособоронзаказа
 
 
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