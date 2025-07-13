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При стрельбе в Кентукки погибли два человека - РИА Новости, 13.07.2025
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23:53 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/ssha-2028913542.html
При стрельбе в Кентукки погибли два человека
При стрельбе в Кентукки погибли два человека - РИА Новости, 13.07.2025
При стрельбе в Кентукки погибли два человека
Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Кентукки в воскресенье, заявил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T23:53:00+03:00
2025-07-13T23:53:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Кентукки в воскресенье, заявил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X. Ранее полиция штата сообщала, что стрельба произошла в округе Фейетт американского штата Кентукки, несколько человек пострадали, нападавший был ликвидирован. Губернатор штата, в свою очередь, также подтвердил факт произошедшего. "Стрельба в (городе - ред.) Лексингтоне в баптисткой церкви на Ричмонд-Роуд унесла жизни двух человек... Нападавший также ликвидирован", - говорится в публикации. Губернатор добавил, что пострадавшие в результате стрельбы госпитализированы. В публикации Бешира не приводится точное число раненых.
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в мире, кентукки, энди бешир, сша
В мире, Кентукки, Энди Бешир, США
При стрельбе в Кентукки погибли два человека

Губернатор Бешир сообщил о двух погибших при стрельбе в штате Кентукки

© AP Photo / The Courier-Journal, Arza BarnettСотрудники полиции штата Кентукки
Сотрудники полиции штата Кентукки - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / The Courier-Journal, Arza Barnett
Сотрудники полиции штата Кентукки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Кентукки в воскресенье, заявил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X.
Ранее полиция штата сообщала, что стрельба произошла в округе Фейетт американского штата Кентукки, несколько человек пострадали, нападавший был ликвидирован. Губернатор штата, в свою очередь, также подтвердил факт произошедшего.
"Стрельба в (городе - ред.) Лексингтоне в баптисткой церкви на Ричмонд-Роуд унесла жизни двух человек... Нападавший также ликвидирован", - говорится в публикации.
Губернатор добавил, что пострадавшие в результате стрельбы госпитализированы. В публикации Бешира не приводится точное число раненых.
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В миреКентуккиЭнди БеширСША
 
 
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