https://ria.ru/20250713/ssha-2028913542.html

При стрельбе в Кентукки погибли два человека

При стрельбе в Кентукки погибли два человека - РИА Новости, 13.07.2025

При стрельбе в Кентукки погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Кентукки в воскресенье, заявил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T23:53:00+03:00

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2025-07-13T23:53:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Кентукки в воскресенье, заявил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X. Ранее полиция штата сообщала, что стрельба произошла в округе Фейетт американского штата Кентукки, несколько человек пострадали, нападавший был ликвидирован. Губернатор штата, в свою очередь, также подтвердил факт произошедшего. "Стрельба в (городе - ред.) Лексингтоне в баптисткой церкви на Ричмонд-Роуд унесла жизни двух человек... Нападавший также ликвидирован", - говорится в публикации. Губернатор добавил, что пострадавшие в результате стрельбы госпитализированы. В публикации Бешира не приводится точное число раненых.

https://ria.ru/20250709/ssha-2028173499.html

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в мире, кентукки, энди бешир, сша