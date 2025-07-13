https://ria.ru/20250713/ssha-2028912219.html
Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией
Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией - РИА Новости, 13.07.2025
Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией
Американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T23:22:00+03:00
2025-07-13T23:22:00+03:00
2025-07-13T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934209468_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_cab719a5dd6b130aeaf36daca5abe155.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. "Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать", - заявил он.По его словам, помогающие РФ страны должны выбрать между американской экономикой и поддержкой РФ. Он заявил, что вскоре произойдет "поворотный момент" в конфликте вокруг Украины, что связано с якобы готовящимися поставками дополнительных западных вооружений.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250712/tramp-2028772691.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934209468_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bca6bd3c74a48a0db18e2ee725091817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией
Сенатор Грэм: Китаю, Индии и Бразилии придется выбирать между Россией и США