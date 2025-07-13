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Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией

Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией - РИА Новости, 13.07.2025

Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T23:22:00+03:00

2025-07-13T23:22:00+03:00

2025-07-13T23:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. "Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать", - заявил он.По его словам, помогающие РФ страны должны выбрать между американской экономикой и поддержкой РФ. Он заявил, что вскоре произойдет "поворотный момент" в конфликте вокруг Украины, что связано с якобы готовящимися поставками дополнительных западных вооружений.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

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в мире, россия, сша, украина