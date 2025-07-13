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Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:22 13.07.2025 (обновлено: 23:24 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/ssha-2028912219.html
Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией
Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией - РИА Новости, 13.07.2025
Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией
Американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T23:22:00+03:00
2025-07-13T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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украина
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. &quot;Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать&quot;, - заявил он.По его словам, помогающие РФ страны должны выбрать между американской экономикой и поддержкой РФ. Он заявил, что вскоре произойдет "поворотный момент" в конфликте вокруг Украины, что связано с якобы готовящимися поставками дополнительных западных вооружений.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
Сенатор Грэм* пригрозил странам, сотрудничающим с Россией

Сенатор Грэм: Китаю, Индии и Бразилии придется выбирать между Россией и США

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном.
«

"Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать", - заявил он.

По его словам, помогающие РФ страны должны выбрать между американской экономикой и поддержкой РФ.
Он заявил, что вскоре произойдет "поворотный момент" в конфликте вокруг Украины, что связано с якобы готовящимися поставками дополнительных западных вооружений.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраина
 
 
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