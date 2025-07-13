https://ria.ru/20250713/ssha-2028856872.html

NYP: в США на встрече выпускников устроили стрельбу, есть пострадавшие

NYP: в США на встрече выпускников устроили стрельбу, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.07.2025

NYP: в США на встрече выпускников устроили стрельбу, есть пострадавшие

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы на встрече выпускников в городе Чаттануга американского штата Теннесси, полиция ищет... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:36:00+03:00

2025-07-13T12:36:00+03:00

2025-07-13T12:50:00+03:00

в мире

теннесси

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы на встрече выпускников в городе Чаттануга американского штата Теннесси, полиция ищет стрелявшего, сообщает издание New York Post. "Перестрелка на встрече выпускников произошла в субботу в Теннесси, из-за чего четыре человека получили ранения. Теперь полиция ищет стрелка", - говорится в сообщении. По данным газеты, пострадавшие доставлены в местную больницу с не представляющими угрозы жизни ранениями. Отмечается, что мотивы стрельбы полицией не разглашаются.

https://ria.ru/20250709/ssha-2028173499.html

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чаттануга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, теннесси, чаттануга, сша