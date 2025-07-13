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NYP: в США на встрече выпускников устроили стрельбу, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.07.2025
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12:36 13.07.2025 (обновлено: 12:50 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/ssha-2028856872.html
NYP: в США на встрече выпускников устроили стрельбу, есть пострадавшие
NYP: в США на встрече выпускников устроили стрельбу, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.07.2025
NYP: в США на встрече выпускников устроили стрельбу, есть пострадавшие
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы на встрече выпускников в городе Чаттануга американского штата Теннесси, полиция ищет... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:36:00+03:00
2025-07-13T12:50:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы на встрече выпускников в городе Чаттануга американского штата Теннесси, полиция ищет стрелявшего, сообщает издание New York Post. "Перестрелка на встрече выпускников произошла в субботу в Теннесси, из-за чего четыре человека получили ранения. Теперь полиция ищет стрелка", - говорится в сообщении. По данным газеты, пострадавшие доставлены в местную больницу с не представляющими угрозы жизни ранениями. Отмечается, что мотивы стрельбы полицией не разглашаются.
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в мире, теннесси, чаттануга, сша
В мире, Теннесси, Чаттануга, США
NYP: в США на встрече выпускников устроили стрельбу, есть пострадавшие

NYP: четыре человека пострадали при стрельбе на встрече выпускников в Теннеси

© Фото : Chattanooga Times Free Press / Matt HamiltonПатрульная машина полиции на месте стрельбы в городе Чаттануга американского штата Теннесси
Патрульная машина полиции на месте стрельбы в городе Чаттануга американского штата Теннесси - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : Chattanooga Times Free Press / Matt Hamilton
Патрульная машина полиции на месте стрельбы в городе Чаттануга американского штата Теннесси
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы на встрече выпускников в городе Чаттануга американского штата Теннесси, полиция ищет стрелявшего, сообщает издание New York Post.
"Перестрелка на встрече выпускников произошла в субботу в Теннесси, из-за чего четыре человека получили ранения. Теперь полиция ищет стрелка", - говорится в сообщении.
По данным газеты, пострадавшие доставлены в местную больницу с не представляющими угрозы жизни ранениями. Отмечается, что мотивы стрельбы полицией не разглашаются.
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В миреТеннессиЧаттанугаСША
 
 
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