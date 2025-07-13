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ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:09:00+03:00
2025-07-13T12:09:00+03:00
2025-07-13T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Купянск и Малеевка в Харьковской области, а также Татьяновка и Карповка в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 220 боевиков и 17 машин в зоне действий "Запада" за сутки