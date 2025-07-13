https://ria.ru/20250713/spetsoperatsiya-2028853658.html

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:09:00+03:00

2025-07-13T12:09:00+03:00

2025-07-13T13:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Купянск и Малеевка в Харьковской области, а также Татьяновка и Карповка в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф