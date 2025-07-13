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Операторы FPV-дронов лишают ВСУ связи под Купянском, рассказал командир
Операторы FPV-дронов лишают ВСУ связи под Купянском, рассказал командир - РИА Новости, 13.07.2025
Операторы FPV-дронов лишают ВСУ связи под Купянском, рассказал командир
Расчеты FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" лишают противника средств связи и ретрансляторов для БПЛА под Купянском, тем самым... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:01:00+03:00
2025-07-13T07:01:00+03:00
2025-07-13T14:35:00+03:00
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июл — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" лишают противника средств связи и ретрансляторов для БПЛА под Купянском, тем самым обеспечивая продвижение российских сил на данном участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным Контора. "Группа выполняет задачи на купянском участке фронта. Одной из задач группы является выявление и уничтожение ретрансляторов и антенн связи противника. Уничтожение связи негативно влияет на взаимодействие подразделений противника и положительно сказывается на движении наших штурмовых подразделений", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что отдельное внимание уделяется уничтожению интернет-терминалов Starlink, что позволяет нарушить связь и взаимодействие между подразделениями ВСУ на этом участке фронта.
https://ria.ru/20250712/vsu-2028789119.html
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Уничтожение антенн связи и ретрансляторов ВСУ под Купянском
Расчеты FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии лишают ВСУ средств связи и ретрансляторов для БПЛА под Купянском, обеспечивая продвижение российских сил на данном участке фронта. Об этом рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным "Контора"
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Операторы FPV-дронов лишают ВСУ связи под Купянском, рассказал командир
Операторы FPV-дронов лишают ВСУ связи под Купянском