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SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ - РИА Новости, 13.07.2025
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10:53 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/spacex-2028848971.html
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ - РИА Новости, 13.07.2025
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ
Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:53:00+03:00
2025-07-13T10:53:00+03:00
экономика
технологии
илон маск
spacex
morgan stanley
сша
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта Grok, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов, близких к этим компаниям. "SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать два миллиарда долларов в его компанию в области искусственного интеллекта xAI", - сообщает издание. Как пишет газета, эти инвестиции - часть программы привлечения акционерного капитала xAI в размере пяти миллиардов долларов, о которой инвестиционный банк Morgan Stanley сообщал в июне. Это первые известные инвестиции ракетостроителя в xAI и одни из его крупнейших вложений в другую компанию, указывает газета. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
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экономика, технологии, илон маск, spacex, morgan stanley , сша, искусственный интеллект (ии)
Экономика, Технологии, Илон Маск, SpaceX, Morgan Stanley , США, Искусственный интеллект (ИИ)
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ

WSJ: SpaceX инвестирует $2 млрд в разрабатывающую ИИ Grok компанию Маска xAI

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта Grok, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов, близких к этим компаниям.
«
"SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать два миллиарда долларов в его компанию в области искусственного интеллекта xAI", - сообщает издание.
Как пишет газета, эти инвестиции - часть программы привлечения акционерного капитала xAI в размере пяти миллиардов долларов, о которой инвестиционный банк Morgan Stanley сообщал в июне. Это первые известные инвестиции ракетостроителя в xAI и одни из его крупнейших вложений в другую компанию, указывает газета.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
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ЭкономикаТехнологииИлон МаскSpaceXMorgan StanleyСШАИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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