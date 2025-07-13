https://ria.ru/20250713/spacex-2028848971.html

SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ

SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ - РИА Новости, 13.07.2025

SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ

Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:53:00+03:00

2025-07-13T10:53:00+03:00

2025-07-13T10:53:00+03:00

экономика

технологии

илон маск

spacex

morgan stanley

сша

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта Grok, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов, близких к этим компаниям. "SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать два миллиарда долларов в его компанию в области искусственного интеллекта xAI", - сообщает издание. Как пишет газета, эти инвестиции - часть программы привлечения акционерного капитала xAI в размере пяти миллиардов долларов, о которой инвестиционный банк Morgan Stanley сообщал в июне. Это первые известные инвестиции ракетостроителя в xAI и одни из его крупнейших вложений в другую компанию, указывает газета. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

https://ria.ru/20250709/mask-2028154041.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, илон маск, spacex, morgan stanley , сша, искусственный интеллект (ии)