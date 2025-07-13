https://ria.ru/20250713/spacex-2028848971.html
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ - РИА Новости, 13.07.2025
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ
Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:53:00+03:00
2025-07-13T10:53:00+03:00
2025-07-13T10:53:00+03:00
экономика
технологии
илон маск
spacex
morgan stanley
сша
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта Grok, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов, близких к этим компаниям. "SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать два миллиарда долларов в его компанию в области искусственного интеллекта xAI", - сообщает издание. Как пишет газета, эти инвестиции - часть программы привлечения акционерного капитала xAI в размере пяти миллиардов долларов, о которой инвестиционный банк Morgan Stanley сообщал в июне. Это первые известные инвестиции ракетостроителя в xAI и одни из его крупнейших вложений в другую компанию, указывает газета. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
https://ria.ru/20250709/mask-2028154041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, илон маск, spacex, morgan stanley , сша, искусственный интеллект (ии)
Экономика, Технологии, Илон Маск, SpaceX, Morgan Stanley , США, Искусственный интеллект (ИИ)
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска по разработке ИИ
WSJ: SpaceX инвестирует $2 млрд в разрабатывающую ИИ Grok компанию Маска xAI