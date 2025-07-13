https://ria.ru/20250713/sornyak-2028824689.html
Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф
Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф - РИА Новости, 13.07.2025
Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф
Россиян могут оштрафовать за наличие борщевика на участке, поэтому от сорняка важно вовремя избавиться, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T02:17:00+03:00
2025-07-13T02:17:00+03:00
2025-07-13T02:17:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
тимур харди
борщевик
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россиян могут оштрафовать за наличие борщевика на участке, поэтому от сорняка важно вовремя избавиться, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди.Борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое может вызвать у человека серьезные ожоги. Потому на участке от него необходимо избавляться."За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей", – рассказал эксперт.Бороться с борщевиком можно самостоятельно, соблюдая все правила безопасности. Но лучше всего обратиться в специальные компании, которые занимаются его уничтожением или в СЭС.
https://ria.ru/20250711/kusty-2028470757.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), тимур харди, борщевик
Общество, Московская область (Подмосковье), Тимур Харди, Борщевик
Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф
Юрист Харди: дачникам грозит штраф за борщевик на участке