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Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф - РИА Новости, 13.07.2025
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02:17 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/sornyak-2028824689.html
Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф
Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф - РИА Новости, 13.07.2025
Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф
Россиян могут оштрафовать за наличие борщевика на участке, поэтому от сорняка важно вовремя избавиться, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T02:17:00+03:00
2025-07-13T02:17:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
тимур харди
борщевик
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россиян могут оштрафовать за наличие борщевика на участке, поэтому от сорняка важно вовремя избавиться, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди.Борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое может вызвать у человека серьезные ожоги. Потому на участке от него необходимо избавляться."За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей", – рассказал эксперт.Бороться с борщевиком можно самостоятельно, соблюдая все правила безопасности. Но лучше всего обратиться в специальные компании, которые занимаются его уничтожением или в СЭС.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), тимур харди, борщевик
Общество, Московская область (Подмосковье), Тимур Харди, Борщевик
Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф

Юрист Харди: дачникам грозит штраф за борщевик на участке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСбор урожая черной смородины на дачном участке
Сбор урожая черной смородины на дачном участке - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россиян могут оштрафовать за наличие борщевика на участке, поэтому от сорняка важно вовремя избавиться, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди.
Борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое может вызвать у человека серьезные ожоги. Потому на участке от него необходимо избавляться.
«
"За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей", – рассказал эксперт.
Бороться с борщевиком можно самостоятельно, соблюдая все правила безопасности. Но лучше всего обратиться в специальные компании, которые занимаются его уничтожением или в СЭС.
Сбор урожая черной смородины на дачном участке - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Дачников оповестили о штрафе за "неправильные" кусты и деревья
11 июля, 02:17
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Тимур ХардиБорщевик
 
 
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