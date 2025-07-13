Сочинский полицейский пострадал при задержании правонарушителей
МВД: двое правонарушителей нанесли травмы сочинскому полицейскому при задержании
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 13 июл - РИА Новости. Сочинский полицейский был травмирован при задержании правонарушителей, которые пытались скрыться от сотрудников ППС, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Сотрудники патрульно-постовой службы УВД по городу Сочи заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Увидев правоохранителей, они попытались скрыться. При задержании мужчины оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из полицейских. Противоправные действия злоумышленников были пресечены", - говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о конфликте между мужчинами и полицейскими в Сочи. В краевом управлении МВД сообщили, что двое мужчин "вели себя подозрительно" около торгового центра на улице Бестужева и пытались скрыться от сотрудников патрульно-постовой службы УВД по городу Сочи при их появлении.
При задержании мужчины оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, били ногами по голове одного из них, вследствие чего полицейский получил переломы костей лица, сообщили в РИА Новости в пресс-службе городской полиции. Сотруднику оказали разовую медпомощь, уточнили в региональном МВД.
Как рассказали РИА Новости в сочинской полиции, двое задержанных мужчин - приезжие из Краснодарского края, ранее неоднократно судимые. В городской полиции также уточнили, что задержанные были в состоянии наркотического опьянения.
"В отношении обоих составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ)", - заключили в краевом управлении МВД.