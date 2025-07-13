https://ria.ru/20250713/smi-2028827857.html

СМИ: украинцы побежали из США из-за Трампа

СМИ: украинцы побежали из США из-за Трампа - РИА Новости, 13.07.2025

СМИ: украинцы побежали из США из-за Трампа

Некоторые украинцы, приехавшие в США после начала украинского конфликта, возвращаются в Европу, опасаясь депортации и других санкций в рамках новой... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T02:42:00+03:00

2025-07-13T02:42:00+03:00

2025-07-13T07:10:00+03:00

в мире

сша

украина

европа

дональд трамп

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026877681_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_aeb48f9a1f4822d6cf99359172ae116d.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Некоторые украинцы, приехавшие в США после начала украинского конфликта, возвращаются в Европу, опасаясь депортации и других санкций в рамках новой антимигрантской политики президента Дональда Трампа, пишет французская газета Le Monde."В условиях неопределенности, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу", — говорится в материале.Как утверждает издание, многие украинцы разочаровались в Трампе из-за его непостоянства в поддержке киевского режима и суровых мер в отношении тех, кто приехал после начала украинского конфликта."Американская мечта дается этим семьям с трудом", — пишет издание.По словам основательницы некоммерческой организации Ukrainian Daughters Foundation Зоряны Сможаник, прошедшей военную службу в рядах американской армии, многие украинки в США с тревогой смотрят на возможность возвращения, опасаясь мобилизации в ряды ВСУ."Ее брат уже воюет на Украине, пока его сестра, которая лишилась права на проживание, сейчас борется со своим статусом в Соединенных Штатах, (чтобы не отправиться на фронт — Прим. Ред.)", — отмечает издание.Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса 12 апреля заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

https://ria.ru/20250713/tramp-2028826347.html

https://ria.ru/20250713/tramp-2028826535.html

https://ria.ru/20250713/tramp-2028825452.html

сша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, вооруженные силы украины