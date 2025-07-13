https://ria.ru/20250713/shtrafy--2028850189.html

В ГД предложили запретить отелям завышать штрафы за испорченное имущество

В ГД предложили запретить отелям завышать штрафы за испорченное имущество - РИА Новости, 13.07.2025

В ГД предложили запретить отелям завышать штрафы за испорченное имущество

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") и глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов направили обращение вице-премьеру РФ... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T11:13:00+03:00

2025-07-13T11:13:00+03:00

2025-07-13T11:13:00+03:00

россия

сангаджи тарбаев

госдума рф

египет

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") и глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов направили обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с предложением запретить владельцам средств размещений завышать стоимость оплаты штрафов за порчу имущества, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ "Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в РФ" в части: установления запрета на использование термина "штраф" в отношении денежных взысканий с туристов за повреждение имущества средства размещения, определения прозрачных критериев оценки стоимости ущерба, основанных на рыночных ценах, а также предусмотреть механизмы контроля за их соблюдением", - сказано в обращении. Из текста документа следует, что в последнее время туристы стали чаще сталкиваются с ситуациями, когда за незначительные повреждения имущества средств размещения, например, за порчу полотенца, постельного белья или посуды с них взимаются суммы, которые в разы превышают рыночную стоимость указанных предметов. По словам парламентариев, такие действия со стороны отдельных средств размещения грубо нарушают конституционные принципы справедливости и соразмерности и требуют соответствующего реагирования. Кроме того, депутаты предлагают установить запрет на удержание денежных средств с банковских карт или удержание внесенных средств на депозиты потребителями без соответствующего судебного решения. Как рассказал Тарбаев, защита прав туристов – это комплексный подход, требующий постоянной актуализации законодательства. "Расширение внутреннего туризма увеличивает нагрузку в части правовой оценки действий как поставщика, так и получателя туристической услуги. Поэтому так важно оперативно реагировать на запросы обеих сторон. Например, в случае порчи имущества отеля, ответственность должна быть, но соизмеримая и справедливая. Уверен, что добросовестные представители турбизнеса с пониманием и поддержкой отнесутся к изменениям правил предоставления гостиничных услуг", - добавил он. По словам Нилова, такой "методикой" раньше активно пользовались отели в Египте, перед выездом говорили: "У нас пепельница пропала, полотенца не хватает. Заплатите 300 долларов. Если нет, то вызываем полицию и вы опоздаете на рейс". "Поэтому в правилах необходимо указать, что компенсировать ущерб можно только добровольно. А в случае отказа клиента возместить ущерб - только в судебном порядке и в рамках гражданско-правовых отношений", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20250708/oteli-2027797141.html

https://ria.ru/20250607/putin-2021486960.html

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россия, сангаджи тарбаев, госдума рф, египет