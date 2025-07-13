https://ria.ru/20250713/serbija-2028870731.html

Полиция Сербии задержала двух человек на протестах

Полиция Сербии задержала двух человек на протестах - РИА Новости, 13.07.2025

Полиция Сербии задержала двух человек на протестах

Полиция задержала двух человек на протестах в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба сербского МВД. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T15:06:00+03:00

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2025-07-13T15:56:00+03:00

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БЕЛГРАД, 13 июл — РИА Новости. Полиция задержала двух человек на протестах в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба сербского МВД.Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли вечером в субботу крупнейший бульвар Краля Александра и Бранков мост в центре Белграда, акции прошли и в других городах страны."Сотрудники МВД в течение прошедшей ночи проверили документы у 99 человек. Два человека были доставлены в отделения. Поданы заявления о 24 административных правонарушениях, против одного лица об уголовном преступлении — незаконном хранении наркотиков. Все препятствия для транспорта на территории Сербии и Белграда устранены, дороги свободны", — заявили в МВД.Оппоненты сербских властей ранее призвали сторонников в соцсетях в воскресенье вечером собраться на акцию в городе Ужице на западе страны. "Сотрудники МВД в Ужице, действуя по заявлению, нашли сегодня около 10:30 (11:30 мск. — Прим. ред.) в пешеходном переходе под железнодорожной станцией Ужице связку деревянных палок. Полицейские изъяли девять палок, оповещена Основная прокуратура в Ужице", — добавила пресс-служба.Власти Сербии неоднократно заявляли о снижении числа участников акций и крахе цветной революции. Президент Александр Вучич сказал в субботу, что протестное движение "унесло ветром". Беспорядки в Сербии

https://ria.ru/20250703/es-2027066159.html

https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html

https://ria.ru/20250630/serbiya-2026276576.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, беспорядки в белграде