Полиция Сербии задержала двух человек на протестах

МВД Сербии сообщило о задержании двух человек на протестах в ночь на воскресенье
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.
"Сотрудники МВД в Ужице, действуя по заявлению, нашли сегодня около 10:30 (11:30 мск. — Прим. ред.) в пешеходном переходе под железнодорожной станцией Ужице связку деревянных палок. Полицейские изъяли девять палок, оповещена Основная прокуратура в Ужице", — добавила пресс-служба.
Беспорядки в Сербии
- Митингующие 28 июня перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных парламентских выборов.
- В этот день в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума: манифестанты добиваются назначения даты голосования.
- На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции, всего в ней приняли участие около 36 тысяч человек.
- Вечером начались столкновения демонстрантов с полицией, силовики в ответ применили силу, используя щиты и дубинки. Пострадали 48 стражей порядка.
- Задержали 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний.
- В воскресенье, 29 июня, активисты выдвинули новое требование: освободить всех задержанных манифестантов.
- Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка.
- Высший суд в Белграде 1 июля выпустил их из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение.
- Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.