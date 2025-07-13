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Полиция Сербии задержала двух человек на протестах - РИА Новости, 13.07.2025
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15:06 13.07.2025 (обновлено: 15:56 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/serbija-2028870731.html
Полиция Сербии задержала двух человек на протестах
Полиция Сербии задержала двух человек на протестах - РИА Новости, 13.07.2025
Полиция Сербии задержала двух человек на протестах
Полиция задержала двух человек на протестах в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба сербского МВД. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T15:06:00+03:00
2025-07-13T15:56:00+03:00
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 13 июл — РИА Новости. Полиция задержала двух человек на протестах в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба сербского МВД.Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли вечером в субботу крупнейший бульвар Краля Александра и Бранков мост в центре Белграда, акции прошли и в других городах страны."Сотрудники МВД в течение прошедшей ночи проверили документы у 99 человек. Два человека были доставлены в отделения. Поданы заявления о 24 административных правонарушениях, против одного лица об уголовном преступлении — незаконном хранении наркотиков. Все препятствия для транспорта на территории Сербии и Белграда устранены, дороги свободны", — заявили в МВД.Оппоненты сербских властей ранее призвали сторонников в соцсетях в воскресенье вечером собраться на акцию в городе Ужице на западе страны. &quot;Сотрудники МВД в Ужице, действуя по заявлению, нашли сегодня около 10:30 (11:30 мск. — Прим. ред.) в пешеходном переходе под железнодорожной станцией Ужице связку деревянных палок. Полицейские изъяли девять палок, оповещена Основная прокуратура в Ужице&quot;, — добавила пресс-служба.Власти Сербии неоднократно заявляли о снижении числа участников акций и крахе цветной революции. Президент Александр Вучич сказал в субботу, что протестное движение "унесло ветром". Беспорядки в Сербии
https://ria.ru/20250703/es-2027066159.html
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РИА Новости
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Беспорядки в Белграде
Полиция Сербии задержала двух человек на протестах

МВД Сербии сообщило о задержании двух человек на протестах в ночь на воскресенье

© AP Photo / Marko DrobnjakovicАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 июл — РИА Новости. Полиция задержала двух человек на протестах в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба сербского МВД.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли вечером в субботу крупнейший бульвар Краля Александра и Бранков мост в центре Белграда, акции прошли и в других городах страны.
Беспорядки в Белграде
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

Молодой человек несет деревянный крест на плече на площади Славия в Белграде во время акции протеста

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

Протест сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8
© NurPhoto

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

Машина скорой помощи едет во время акции протеста в Белграде

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

Задержание протестующих в Белграде

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8
"Сотрудники МВД в течение прошедшей ночи проверили документы у 99 человек. Два человека были доставлены в отделения. Поданы заявления о 24 административных правонарушениях, против одного лица об уголовном преступлении — незаконном хранении наркотиков. Все препятствия для транспорта на территории Сербии и Белграда устранены, дороги свободны", — заявили в МВД.
Оппоненты сербских властей ранее призвали сторонников в соцсетях в воскресенье вечером собраться на акцию в городе Ужице на западе страны.
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Сербии напомнили о жестких действиях европейской полиции на протестах
3 июля, 23:05
«

"Сотрудники МВД в Ужице, действуя по заявлению, нашли сегодня около 10:30 (11:30 мск. — Прим. ред.) в пешеходном переходе под железнодорожной станцией Ужице связку деревянных палок. Полицейские изъяли девять палок, оповещена Основная прокуратура в Ужице", — добавила пресс-служба.

Власти Сербии неоднократно заявляли о снижении числа участников акций и крахе цветной революции. Президент Александр Вучич сказал в субботу, что протестное движение "унесло ветром".
Полицейские на улице в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию, заявил Вучич
19 января, 00:09

Беспорядки в Сербии

  • Митингующие 28 июня перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных парламентских выборов.
  • В этот день в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума: манифестанты добиваются назначения даты голосования.
  • На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции, всего в ней приняли участие около 36 тысяч человек.
  • Вечером начались столкновения демонстрантов с полицией, силовики в ответ применили силу, используя щиты и дубинки. Пострадали 48 стражей порядка.
  • Задержали 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний.
  • В воскресенье, 29 июня, активисты выдвинули новое требование: освободить всех задержанных манифестантов.
  • Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка.
  • Высший суд в Белграде 1 июля выпустил их из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение.
  • Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Песков прокомментировал беспорядки в Сербии
30 июня, 12:47
 
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