https://ria.ru/20250713/saper-2028831895.html

ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер

ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер - РИА Новости, 13.07.2025

ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер

Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T05:56:00+03:00

2025-07-13T05:56:00+03:00

2025-07-13T05:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов. Он также отметил, что мины разбрасывались над позициями ВС РФ с помощью снарядов НАТО калибра 155 миллиметров. "Среди наиболее часто встречающихся - немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки – артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели", - рассказал он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250704/vsu-2027208433.html

https://ria.ru/20250712/pechi-2028721379.html

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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато