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ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:56 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/saper-2028831895.html
ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер
ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер - РИА Новости, 13.07.2025
ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер
Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T05:56:00+03:00
2025-07-13T05:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов. Он также отметил, что мины разбрасывались над позициями ВС РФ с помощью снарядов НАТО калибра 155 миллиметров. "Среди наиболее часто встречающихся - немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки – артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели", - рассказал он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250704/vsu-2027208433.html
https://ria.ru/20250712/pechi-2028721379.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер

Сапер Миронов: ВСУ использовали в Курской области немецкие кумулятивные мины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий выполняет задачи по разминированию в зоне СВО
Военнослужащий выполняет задачи по разминированию в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий выполняет задачи по разминированию в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.
Он также отметил, что мины разбрасывались над позициями ВС РФ с помощью снарядов НАТО калибра 155 миллиметров.
Сапер о взрывчатке, спрятанной ВСУ в мягкой игрушке - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Курской области саперы нашли взрывчатку ВСУ в игрушке
4 июля, 15:17
"Среди наиболее часто встречающихся - немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки – артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели", - рассказал он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Командир саперной роты Гермес: ВСУ, отходя из Курской области, минировали дрова - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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