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ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер
ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер - РИА Новости, 13.07.2025
ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер
Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T05:56:00+03:00
2025-07-13T05:56:00+03:00
2025-07-13T05:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов. Он также отметил, что мины разбрасывались над позициями ВС РФ с помощью снарядов НАТО калибра 155 миллиметров. "Среди наиболее часто встречающихся - немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки – артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели", - рассказал он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250704/vsu-2027208433.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер
Сапер Миронов: ВСУ использовали в Курской области немецкие кумулятивные мины