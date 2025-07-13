https://ria.ru/20250713/samolet--2028848812.html

Самолет Ан-124, который видели над Киевом, перелетел в Лейпциг

Самолет Ан-124, который видели над Киевом, перелетел в Лейпциг - РИА Новости, 13.07.2025

Самолет Ан-124, который видели над Киевом, перелетел в Лейпциг

Транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который видели в пятницу в небе над Киевом, перелетал в немецкий Лейпциг, сообщило украинское издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:47:00+03:00

2025-07-13T10:47:00+03:00

2025-07-13T15:09:00+03:00

в мире

киев

украина

днепропетровск

ан-124

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028553627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5719b147c7e9c6f441cb0279d4bada88.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который видели в пятницу в небе над Киевом, перелетал в немецкий Лейпциг, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на инспектора Госавиаслужбы Украины Федора Грищука. Издание 11 июля сообщило, что транспортный самолет Ан-124 "Руслан" пролетел в небе над Киевом. По предположению издания, компания "Антонов", вероятно, решила "перегнать" свой самолет из Днепропетровска за границу, где он может использоваться для коммерческих полетов и приносить прибыль. "Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины", — приводит "Страна" слова Грищука. Как отмечает издание, в Лейпциге базируется флот авиакомпании "Авиалинии Антонова". С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.

https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028736243.html

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028847592.html

киев

украина

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самолет пролетел по закрытому небу над Киевом Самолет пролетел по закрытому небу над Киевом 2025-07-13T10:47 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, днепропетровск, ан-124