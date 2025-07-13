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Самолет Ан-124, который видели над Киевом, перелетел в Лейпциг - РИА Новости, 13.07.2025
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10:47 13.07.2025 (обновлено: 15:09 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/samolet--2028848812.html
Самолет Ан-124, который видели над Киевом, перелетел в Лейпциг
Самолет Ан-124, который видели над Киевом, перелетел в Лейпциг - РИА Новости, 13.07.2025
Самолет Ан-124, который видели над Киевом, перелетел в Лейпциг
Транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который видели в пятницу в небе над Киевом, перелетал в немецкий Лейпциг, сообщило украинское издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:47:00+03:00
2025-07-13T15:09:00+03:00
в мире
киев
украина
днепропетровск
ан-124
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который видели в пятницу в небе над Киевом, перелетал в немецкий Лейпциг, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на инспектора Госавиаслужбы Украины Федора Грищука. Издание 11 июля сообщило, что транспортный самолет Ан-124 "Руслан" пролетел в небе над Киевом. По предположению издания, компания "Антонов", вероятно, решила "перегнать" свой самолет из Днепропетровска за границу, где он может использоваться для коммерческих полетов и приносить прибыль. "Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины", — приводит "Страна" слова Грищука. Как отмечает издание, в Лейпциге базируется флот авиакомпании "Авиалинии Антонова". С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028736243.html
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028847592.html
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Самолет пролетел по закрытому небу над Киевом
Самолет пролетел по закрытому небу над Киевом
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в мире, киев, украина, днепропетровск, ан-124
В мире, Киев, Украина, Днепропетровск, Ан-124
Самолет Ан-124, который видели над Киевом, перелетел в Лейпциг

Ан-124, который видели над Киевом, пройдет сертификационные испытания

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который видели в пятницу в небе над Киевом, перелетал в немецкий Лейпциг, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на инспектора Госавиаслужбы Украины Федора Грищука.
Издание 11 июля сообщило, что транспортный самолет Ан-124 "Руслан" пролетел в небе над Киевом. По предположению издания, компания "Антонов", вероятно, решила "перегнать" свой самолет из Днепропетровска за границу, где он может использоваться для коммерческих полетов и приносить прибыль.
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"Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины", — приводит "Страна" слова Грищука.
Как отмечает издание, в Лейпциге базируется флот авиакомпании "Авиалинии Антонова".
С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.
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В миреКиевУкраинаДнепропетровскАн-124
 
 
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