https://ria.ru/20250713/ryutte--2028863950.html

Генсек НАТО встретится с Трампом в США 14 июля

Генсек НАТО встретится с Трампом в США 14 июля - РИА Новости, 13.07.2025

Генсек НАТО встретится с Трампом в США 14 июля

Генсек НАТО Марк Рютте 14-15 июля в США проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом,... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T13:55:00+03:00

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дональд трамп

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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте 14-15 июля в США проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщила пресс-служба альянса."Генсек НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 14–15 июля. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом, государственным секретарём Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также с членами конгресса", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20250706/nato-2027459356.html

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