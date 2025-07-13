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Генсек НАТО встретится с Трампом в США 14 июля
Генсек НАТО встретится с Трампом в США 14 июля - РИА Новости, 13.07.2025
Генсек НАТО встретится с Трампом в США 14 июля
Генсек НАТО Марк Рютте 14-15 июля в США проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T13:55:00+03:00
2025-07-13T13:55:00+03:00
2025-07-13T14:01:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте 14-15 июля в США проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщила пресс-служба альянса."Генсек НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 14–15 июля. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом, государственным секретарём Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также с членами конгресса", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20250706/nato-2027459356.html
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В мире, США, НАТО, Министерство обороны США, Марк Рютте, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марко Рубио
Генсек НАТО встретится с Трампом в США 14 июля
Генсек НАТО Рютте встретится с Трампом в США 14 июля