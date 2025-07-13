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Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с праздником - РИА Новости, 13.07.2025
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10:12 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/rybaki-2028847052.html
Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с праздником
Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с праздником - РИА Новости, 13.07.2025
Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с праздником
Рыбохозяйственная отрасль вносит большой вклад в продовольственную безопасность, Россия занимает ведущие позиции в мире по добыче водных биоресурсов, заявил... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:12:00+03:00
2025-07-13T10:12:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рыбохозяйственная отрасль вносит большой вклад в продовольственную безопасность, Россия занимает ведущие позиции в мире по добыче водных биоресурсов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работникам рыбохозяйственного комплекса с Днём рыбака. Мишустин в воскресенье поздравил работников рыбохозяйственного комплекса РФ с профессиональным праздником - Днём рыбака. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. В 2025 году День рыбака выпадает на 13 июля — второе воскресенье месяца. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём рыбака. Рыбохозяйственный комплекс занимает особое место в экономике, вносит большой вклад в продовольственную безопасность страны. Благодаря профессионализму специалистов отрасли Россия занимает ведущие позиции по добыче водных биоресурсов, а наши граждане обеспечены качественной продукцией", - говорится в поздравительном письме, опубликованном на сайте кабмина РФ. Мишустин отметил, что работники рыбохозяйственного комплекса постоянно повышают эффективность своей работы: привлекают инвестиции для реализации масштабных проектов, модернизируют предприятия и инфраструктуру, внедряют инновационные технологии, используют современные рыбопромысловые суда и увеличивают производство аквакультуры, объёмы отечественного рыбопосадочного материала. Он подчеркнул, что все это способствует стабильному развитию комплекса. "В этот праздничный день хочу поблагодарить трудовые коллективы за преданность своему делу. Пожелать новых достижений и удачи в осуществлении намеченных планов, здоровья и благополучия", - добавил российский премьер.
https://ria.ru/20250704/den-rybaka-2027115139.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с праздником

Мишустин отметил большой вклад рыбохозяйственной отрасли в продбезопасность РФ

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкУлов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рыбохозяйственная отрасль вносит большой вклад в продовольственную безопасность, Россия занимает ведущие позиции в мире по добыче водных биоресурсов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работникам рыбохозяйственного комплекса с Днём рыбака.
Мишустин в воскресенье поздравил работников рыбохозяйственного комплекса РФ с профессиональным праздником - Днём рыбака. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. В 2025 году День рыбака выпадает на 13 июля — второе воскресенье месяца.
Рыбак - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
День рыбака в 2025 году: когда и как отмечают в России
4 июля, 10:36
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём рыбака. Рыбохозяйственный комплекс занимает особое место в экономике, вносит большой вклад в продовольственную безопасность страны. Благодаря профессионализму специалистов отрасли Россия занимает ведущие позиции по добыче водных биоресурсов, а наши граждане обеспечены качественной продукцией", - говорится в поздравительном письме, опубликованном на сайте кабмина РФ.
Мишустин отметил, что работники рыбохозяйственного комплекса постоянно повышают эффективность своей работы: привлекают инвестиции для реализации масштабных проектов, модернизируют предприятия и инфраструктуру, внедряют инновационные технологии, используют современные рыбопромысловые суда и увеличивают производство аквакультуры, объёмы отечественного рыбопосадочного материала. Он подчеркнул, что все это способствует стабильному развитию комплекса.
"В этот праздничный день хочу поблагодарить трудовые коллективы за преданность своему делу. Пожелать новых достижений и удачи в осуществлении намеченных планов, здоровья и благополучия", - добавил российский премьер.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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