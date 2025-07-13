https://ria.ru/20250713/rozysk-2028829575.html

Сына режиссера "Моей прекрасной няни" объявили в розыск

Сына режиссера "Моей прекрасной няни" объявили в розыск - РИА Новости, 13.07.2025

Сына режиссера "Моей прекрасной няни" объявили в розыск

Один из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и сын режиссера сериала "Моя прекрасная... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T04:09:00+03:00

2025-07-13T04:09:00+03:00

2025-07-13T09:16:00+03:00

россия

украина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Один из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и сын режиссера сериала "Моя прекрасная няня" Василий Кирющенко** объявлен в национальный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Василий Алексеевич Кирющенко** 1974 года рождения объявлен в розыск в России", - сказал собеседник агентства. Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, Кирющенко** является одним из лидеров "Русского добровольческого корпуса"*. В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). В июне 2025 года Василий Кирющенко** был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов РФ. "Русский добровольческий корпус"* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.* Запрещенная в России террористическая организация** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250709/kolesnikov-2028165789.html

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россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)