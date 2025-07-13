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Сына режиссера "Моей прекрасной няни" объявили в розыск - РИА Новости, 13.07.2025
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04:09 13.07.2025 (обновлено: 09:16 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/rozysk-2028829575.html
Сына режиссера "Моей прекрасной няни" объявили в розыск
Сына режиссера "Моей прекрасной няни" объявили в розыск - РИА Новости, 13.07.2025
Сына режиссера "Моей прекрасной няни" объявили в розыск
Один из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и сын режиссера сериала "Моя прекрасная... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T04:09:00+03:00
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россия
украина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Один из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и сын режиссера сериала "Моя прекрасная няня" Василий Кирющенко** объявлен в национальный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Василий Алексеевич Кирющенко** 1974 года рождения объявлен в розыск в России", - сказал собеседник агентства. Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, Кирющенко** является одним из лидеров "Русского добровольческого корпуса"*. В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). В июне 2025 года Василий Кирющенко** был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов РФ. "Русский добровольческий корпус"* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.* Запрещенная в России террористическая организация** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250709/kolesnikov-2028165789.html
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россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Сына режиссера "Моей прекрасной няни" объявили в розыск

Сына режиссера "Моей прекрасной няни", лидера РДК Кирющенко объявили в розыск

© Фото : соцсетиВасилий Кирющенко**
Василий Кирющенко** - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : соцсети
Василий Кирющенко**. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Один из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и сын режиссера сериала "Моя прекрасная няня" Василий Кирющенко** объявлен в национальный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Василий Алексеевич Кирющенко** 1974 года рождения объявлен в розыск в России", - сказал собеседник агентства.
Борис Колесников* - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов
9 июля, 16:07
Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, Кирющенко** является одним из лидеров "Русского добровольческого корпуса"*. В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).
В июне 2025 года Василий Кирющенко** был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов РФ.
"Русский добровольческий корпус"* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Галина Тимченко** - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Суд заочно арестовал основателя Meduza*
9 июля, 20:34
 
РоссияУкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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