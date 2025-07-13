https://ria.ru/20250713/rossiya-2028828678.html

"Утопили Россию": в США неожиданно высказались о ходе СВО

"Утопили Россию": в США неожиданно высказались о ходе СВО - РИА Новости, 13.07.2025

"Утопили Россию": в США неожиданно высказались о ходе СВО

Украине и ее западным партнерам уже давно пора понять, что Россию невозможно принудить к чему-либо, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T03:30:00+03:00

2025-07-13T03:30:00+03:00

2025-07-13T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украине и ее западным партнерам уже давно пора понять, что Россию невозможно принудить к чему-либо, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Вы можете думать, что утопили Россию. Если вы считаете, что ее экономика рухнет и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств", — сказал он.Наоборот, продолжил эксперт, все указывает на то, что Москва добьется своих целей, несмотря на попытки ей помешать дипломатическими, экономическими или военными мерами.Ранее генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в Минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву, заявил в эфире второго немецкого канала ZDF о том, что первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят Киеву к концу июля. Затем, по его словам, поставки продолжатся в количестве, достигающем "высокого трехзначного числа".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250710/tramp-2028259191.html

https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html

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