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Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине
Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине - РИА Новости, 13.07.2025
Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым заявил о готовности поддерживать Москву в урегулировании конфликта на Украине, передает... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T01:55:00+03:00
2025-07-13T01:55:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым заявил о готовности поддерживать Москву в урегулировании конфликта на Украине, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын еще раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и России", — говорится в сообщении.Северокорейский лидер подчеркнул, что страны разделяют мнение во всех ключевых вопросах, это демонстрирует высокий стратегический уровень отношений.Ким Чен Ын также попросил передать теплый привет президенту Владимиру Путину.Лавров прибыл в Северную Корею с визитом в пятницу. Он провел переговоры с руководством страны, обсудил вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих контактов.Также состоялся второй раунд стратегического диалога России и КНДР.
https://ria.ru/20250712/putin-2028747196.html
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кндр (северная корея), россия, украина, ким чен ын, сергей лавров, владимир путин, в мире
КНДР (Северная Корея), Россия, Украина, Ким Чен Ын, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине
ЦТАК: Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры властей России по Украине