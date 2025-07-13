https://ria.ru/20250713/rossija-2028838905.html
Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия
Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия - РИА Новости, 13.07.2025
Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия
Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия, наиболее часто встречаются города Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, сообщили... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:31:00+03:00
2025-07-13T08:31:00+03:00
2025-07-13T08:31:00+03:00
александровск (луганская область)
кировск
красноармейск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137710/23/1377102312_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_90773273ec211ba5f41e38a95069cee6.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия, наиболее часто встречаются города Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, сообщили РИА Новости в Роскадастре. "В России насчитывается более 1 250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название)", - говорится в сообщении. По данным Роскадастра, в стране насчитывается три города Александровска (в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике), три Кировска (в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской Народной Республике), три Красноармейска (в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой Народной Республике), три Приморска (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и три Советска (в Кировской, Калининградской и Тульской областях). Дважды повторяются наименования таких городов, как Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.
https://ria.ru/20250226/goroda-1832007799.html
александровск (луганская область)
кировск
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137710/23/1377102312_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b8b960ec2c351e77c3dbc3b642ffbeab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александровск (луганская область), кировск, красноармейск, общество
Александровск (Луганская область), Кировск, Красноармейск, Общество
Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия
Роскадастр: в России из более 1250 городов 67 имеют повторяющиеся названия