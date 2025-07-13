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Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия - РИА Новости, 13.07.2025
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08:31 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/rossija-2028838905.html
Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия
Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия - РИА Новости, 13.07.2025
Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия
Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия, наиболее часто встречаются города Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, сообщили... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:31:00+03:00
2025-07-13T08:31:00+03:00
александровск (луганская область)
кировск
красноармейск
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия, наиболее часто встречаются города Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, сообщили РИА Новости в Роскадастре. "В России насчитывается более 1 250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название)", - говорится в сообщении. По данным Роскадастра, в стране насчитывается три города Александровска (в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике), три Кировска (в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской Народной Республике), три Красноармейска (в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой Народной Республике), три Приморска (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и три Советска (в Кировской, Калининградской и Тульской областях). Дважды повторяются наименования таких городов, как Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.
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александровск (луганская область)
кировск
красноармейск
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александровск (луганская область), кировск, красноармейск, общество
Александровск (Луганская область), Кировск, Красноармейск, Общество
Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия

Роскадастр: в России из более 1250 городов 67 имеют повторяющиеся названия

© Fotolia / NevijaВид на город Кировск
Вид на город Кировск - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Fotolia / Nevija
Вид на город Кировск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия, наиболее часто встречаются города Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, сообщили РИА Новости в Роскадастре.
России насчитывается более 1 250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название)", - говорится в сообщении.
По данным Роскадастра, в стране насчитывается три города Александровска (в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике), три Кировска (в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской Народной Республике), три Красноармейска (в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой Народной Республике), три Приморска (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и три Советска (в Кировской, Калининградской и Тульской областях).
Дважды повторяются наименования таких городов, как Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.
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