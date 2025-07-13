https://ria.ru/20250713/rossija-2028838905.html

Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия

Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия - РИА Новости, 13.07.2025

Россиянам рассказали, сколько городов в стране имеют одинаковые названия

Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия, наиболее часто встречаются города Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, сообщили... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T08:31:00+03:00

2025-07-13T08:31:00+03:00

2025-07-13T08:31:00+03:00

александровск (луганская область)

кировск

красноармейск

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137710/23/1377102312_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_90773273ec211ba5f41e38a95069cee6.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия, наиболее часто встречаются города Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, сообщили РИА Новости в Роскадастре. "В России насчитывается более 1 250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название)", - говорится в сообщении. По данным Роскадастра, в стране насчитывается три города Александровска (в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике), три Кировска (в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской Народной Республике), три Красноармейска (в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой Народной Республике), три Приморска (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и три Советска (в Кировской, Калининградской и Тульской областях). Дважды повторяются наименования таких городов, как Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.

https://ria.ru/20250226/goroda-1832007799.html

александровск (луганская область)

кировск

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александровск (луганская область), кировск, красноармейск, общество