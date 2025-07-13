https://ria.ru/20250713/rogov-2028823780.html
Рогов назвал слова Зеленского о Волынской резне запредельной ложью
Рогов назвал слова Зеленского о Волынской резне запредельной ложью - РИА Новости, 13.07.2025
Рогов назвал слова Зеленского о Волынской резне запредельной ложью
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T00:20:00+03:00
2025-07-13T00:20:00+03:00
2025-07-13T00:20:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал запредельной ложью слова Владимира Зеленского о том, что он не знал о Волынской резне. Ранее польский президент Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, как Зеленский признался, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне. "Ложь Зеленского не имеет границ. Зеленский сделал вид, что не знал, а Дуда, что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне", - сказал Рогов. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20250710/poslanie-2028357511.html
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россия, польша, украина, владимир зеленский, владимир рогов, анджей дуда, украинская повстанческая армия
Россия, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Анджей Дуда, Украинская повстанческая армия
Рогов назвал слова Зеленского о Волынской резне запредельной ложью
Рогов: слова Зеленского о Волынской резне являются запредельной ложью