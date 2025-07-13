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На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна

На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна - РИА Новости, 13.07.2025

На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна

Малолетний ребенок выпал из окна девятого этажа на Ореховом бульваре в столице, девочка госпитализирована, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T22:26:00+03:00

2025-07-13T22:26:00+03:00

2025-07-13T22:26:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Малолетний ребенок выпал из окна девятого этажа на Ореховом бульваре в столице, девочка госпитализирована, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. "Из окна квартиры девятого этажа жилого дома на Ореховом бульваре выпал малолетний ребенок. Девочка 2019 года рождения госпитализирована. Предварительно, ребенок остался без присмотра взрослых, смог залезть на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна", - говорится в сообщении. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

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происшествия, москва, россия