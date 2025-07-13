Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/rebenok-2028908340.html
На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна
На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна - РИА Новости, 13.07.2025
На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна
Малолетний ребенок выпал из окна девятого этажа на Ореховом бульваре в столице, девочка госпитализирована, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:26:00+03:00
2025-07-13T22:26:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Малолетний ребенок выпал из окна девятого этажа на Ореховом бульваре в столице, девочка госпитализирована, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. "Из окна квартиры девятого этажа жилого дома на Ореховом бульваре выпал малолетний ребенок. Девочка 2019 года рождения госпитализирована. Предварительно, ребенок остался без присмотра взрослых, смог залезть на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна", - говорится в сообщении. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
https://ria.ru/20250709/spasateli-2028155424.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На юге Москвы малолетний ребенок выпал из окна

Прокуратура: на Ореховом бульваре в Москве шестилетняя девочка упала с 9 этажа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Малолетний ребенок выпал из окна девятого этажа на Ореховом бульваре в столице, девочка госпитализирована, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.
«
"Из окна квартиры девятого этажа жилого дома на Ореховом бульваре выпал малолетний ребенок. Девочка 2019 года рождения госпитализирована. Предварительно, ребенок остался без присмотра взрослых, смог залезть на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна", - говорится в сообщении.
Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Спасатели сняли 3-летнего ребенка с карниза пятого этажа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Подмосковье спасатели сняли трехлетнего ребенка с карниза балкона
9 июля, 15:29
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала