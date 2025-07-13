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В Курской области сбили два беспилотника ВСУ
В Курской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.07.2025
В Курской области сбили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:12:00+03:00
2025-07-13T22:12:00+03:00
2025-07-13T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Тринадцатого июля 2025 года в период с 20.00 мск до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью