https://ria.ru/20250713/pvo-2028907099.html

В Курской области сбили два беспилотника ВСУ

В Курской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.07.2025

В Курской области сбили два беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T22:12:00+03:00

2025-07-13T22:12:00+03:00

2025-07-13T22:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Тринадцатого июля 2025 года в период с 20.00 мск до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины