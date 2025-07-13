https://ria.ru/20250713/pvo-2028889689.html

Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией России

Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией России - РИА Новости, 13.07.2025

Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией России

Дежурными средствами ПВО России уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над Курской областью, другой - над Черным... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T18:20:00+03:00

2025-07-13T18:20:00+03:00

2025-07-13T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО России уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над Курской областью, другой - над Черным морем, сообщили в Минобороны России."В период с 16.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250713/saper-2028831895.html

курская область

черное море

россия

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безопасность, курская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия