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Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией России - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:20 13.07.2025 (обновлено: 18:30 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/pvo-2028889689.html
Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией России
Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией России - РИА Новости, 13.07.2025
Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией России
Дежурными средствами ПВО России уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над Курской областью, другой - над Черным... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T18:20:00+03:00
2025-07-13T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО России уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над Курской областью, другой - над Черным морем, сообщили в Минобороны России."В период с 16.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250713/saper-2028831895.html
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безопасность, курская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией России

МО: ПВО уничтожила два БПЛА ВСУ над Курской областью и акваторией Черного моря

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО России уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над Курской областью, другой - над Черным морем, сообщили в Минобороны России.
"В период с 16.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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