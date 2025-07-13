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ПВО сбила украинский беспилотник на окраине Луганска
ПВО сбила украинский беспилотник на окраине Луганска - РИА Новости, 13.07.2025
ПВО сбила украинский беспилотник на окраине Луганска
Беспилотник ВСУ сбили на окраине Луганска в воскресенье, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:41:00+03:00
2025-07-13T14:41:00+03:00
2025-07-13T14:41:00+03:00
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ЛУГАНСК, 13 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбили на окраине Луганска в воскресенье, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "Сбит БПЛА РАМ-2Х в районе Острой могилы Луганска", - сообщили агентству в воскресенье в силовых структурах. Ранее в региональных силовых структурах сообщили РИА Новости, что беспилотник ВСУ атаковал атаковал жилой массив в населенном пункте Приволье в ЛНР в субботу вечером, в результате удара произошло возгорание частного дома, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, луганск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Луганск, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник на окраине Луганска
Беспилотник ВСУ сбили в районе Острой могилы в Луганске в воскресенье