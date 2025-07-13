https://ria.ru/20250713/pvo--2028869238.html

ПВО сбила украинский беспилотник на окраине Луганска

ПВО сбила украинский беспилотник на окраине Луганска - РИА Новости, 13.07.2025

ПВО сбила украинский беспилотник на окраине Луганска

Беспилотник ВСУ сбили на окраине Луганска в воскресенье, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:41:00+03:00

2025-07-13T14:41:00+03:00

2025-07-13T14:41:00+03:00

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ЛУГАНСК, 13 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбили на окраине Луганска в воскресенье, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "Сбит БПЛА РАМ-2Х в районе Острой могилы Луганска", - сообщили агентству в воскресенье в силовых структурах. Ранее в региональных силовых структурах сообщили РИА Новости, что беспилотник ВСУ атаковал атаковал жилой массив в населенном пункте Приволье в ЛНР в субботу вечером, в результате удара произошло возгорание частного дома, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, луганск, безопасность