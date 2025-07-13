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Путин заявил, что может провести совещания прямо в лимузине Aurus - РИА Новости, 13.07.2025
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14:37 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/putin-2028868897.html
Путин заявил, что может провести совещания прямо в лимузине Aurus
Путин заявил, что может провести совещания прямо в лимузине Aurus - РИА Новости, 13.07.2025
Путин заявил, что может провести совещания прямо в лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин сообщил, что при необходимости может провести совещания прямо в лимузине Aurus. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:37:00+03:00
2025-07-13T14:37:00+03:00
авто
россия
оаэ
владимир путин
павел зарубин
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
соллерс
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МОСКВА, 13 июля - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что при необходимости может провести совещания прямо в лимузине Aurus. Тележурналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что вместе с президентом в автомобиле могут перемещаться "министр, помощник", уточнив у главы государства, проводит ли он совещания прямо в машине. "В дороге разговариваем, чего же время терять", - сообщил Путин. Он отметил, что президентский лимузин Aurus является комфортным и довольно большим, чтобы вести общение прямо в нем. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ.
https://ria.ru/20250303/aurus-2002752339.html
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авто, россия, оаэ, владимир путин, павел зарубин, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", соллерс
Авто, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Павел Зарубин, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Соллерс
Путин заявил, что может провести совещания прямо в лимузине Aurus

Путин заявил, что при необходимости может провести совещания в лимузине Aurus

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus кортежа президента РФ
Автомобиль Aurus кортежа президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Автомобиль Aurus кортежа президента РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июля - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что при необходимости может провести совещания прямо в лимузине Aurus.
Тележурналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что вместе с президентом в автомобиле могут перемещаться "министр, помощник", уточнив у главы государства, проводит ли он совещания прямо в машине.
"В дороге разговариваем, чего же время терять", - сообщил Путин.
Он отметил, что президентский лимузин Aurus является комфортным и довольно большим, чтобы вести общение прямо в нем.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ.
Хорошая машина. Путин об автомобиле Aurus - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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3 марта, 13:58
 
АвтоРоссияОАЭВладимир ПутинПавел ЗарубинНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Соллерс
 
 
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