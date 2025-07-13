https://ria.ru/20250713/putin-2028868897.html

Путин заявил, что может провести совещания прямо в лимузине Aurus

Путин заявил, что может провести совещания прямо в лимузине Aurus - РИА Новости, 13.07.2025

Путин заявил, что может провести совещания прямо в лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин сообщил, что при необходимости может провести совещания прямо в лимузине Aurus. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:37:00+03:00

2025-07-13T14:37:00+03:00

2025-07-13T14:37:00+03:00

авто

россия

оаэ

владимир путин

павел зарубин

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

соллерс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/90/1520049056_0:101:3256:1933_1920x0_80_0_0_1e70e076b97a1ea13aedb990d995b16b.jpg

МОСКВА, 13 июля - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что при необходимости может провести совещания прямо в лимузине Aurus. Тележурналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что вместе с президентом в автомобиле могут перемещаться "министр, помощник", уточнив у главы государства, проводит ли он совещания прямо в машине. "В дороге разговариваем, чего же время терять", - сообщил Путин. Он отметил, что президентский лимузин Aurus является комфортным и довольно большим, чтобы вести общение прямо в нем. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ.

https://ria.ru/20250303/aurus-2002752339.html

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, россия, оаэ, владимир путин, павел зарубин, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", соллерс