https://ria.ru/20250713/putin-2028868693.html

Путин высказался о новых китайских платформах искусственного интеллекта

Путин высказался о новых китайских платформах искусственного интеллекта - РИА Новости, 13.07.2025

Путин высказался о новых китайских платформах искусственного интеллекта

Россию ждет успех, если в своем развитии она будет опираться на историю и традиционные ценности, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:36:00+03:00

2025-07-13T14:36:00+03:00

2025-07-13T14:38:00+03:00

владимир путин

россия

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россию ждет успех, если в своем развитии она будет опираться на историю и традиционные ценности, сообщил президент РФ Владимир Путин. В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Путин отметил, что России для успешного развития в современном мире нужно оставаться лидером по важнейшим направлениям. "Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы говорим сейчас, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой базе, морально-нравственной, исторической традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех", - подчеркнул президент. Кроме того, глава государства рассказал о том, что для него значат слова "будущее начинается прямо сейчас". "Недавно мы все видели, как наши китайские друзья объявили о новых платформах искусственного интеллекта, которые работают гораздо более эффективно, чем все то, что было до сих пор. Но стоит, внимание, в 10 раз дешевле, чем все, что мы знали до сих пор. В 10 раз! Вот это и есть эффективность… Вот будущее в этом смысле начинается сейчас", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20250713/putin-2028867101.html

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владимир путин, россия, павел зарубин, общество