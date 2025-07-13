https://ria.ru/20250713/putin-2028868402.html

Путин рассказал, как обсуждал с зарубежными лидерами лимузин Aurus

Путин рассказал, как обсуждал с зарубежными лидерами лимузин Aurus - РИА Новости, 13.07.2025

Путин рассказал, как обсуждал с зарубежными лидерами лимузин Aurus

Президент России Владимир Путин рассказал, как обсуждал с лидерами ОАЭ и КНДР президентский лимузин Aurus. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:35:00+03:00

2025-07-13T14:35:00+03:00

2025-07-13T14:58:00+03:00

россия

оаэ

кндр (северная корея)

владимир путин

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ким чен ын

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как обсуждал с лидерами ОАЭ и КНДР президентский лимузин Aurus. Журналист "России 1" Павел Зарубин в интервью с президентом России обратил внимание, что Путин провел в автомобиле разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, поинтересовался, что обсуждали лидеры. "Рассказывал о том, что это за машина. Это 100% наша машина, наше производство, наша разработка. Да, мы обратились к помощи наших технологических партнеров. Но они выступали исключительно как консультанты. Это 100% российское производство", - рассказал Путин. Кроме того, Путин отметил, что во время поездки на Aurus с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они также обсуждали автомобиль. "Просто рассказывал о машине, ничего здесь секретного нет", - пояснил глава государства.

https://ria.ru/20240620/aurus-1954395570.html

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"Аурус" глазами Путина "Аурус" глазами Путина. 2025-07-13T14:35 true PT3M37S

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Ольга Фомченкова

россия, оаэ, кндр (северная корея), владимир путин, павел зарубин, ким чен ын, авто