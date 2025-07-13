https://ria.ru/20250713/putin-2028868402.html
Путин рассказал, как обсуждал с зарубежными лидерами лимузин Aurus
Путин рассказал, как обсуждал с зарубежными лидерами лимузин Aurus - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал, как обсуждал с зарубежными лидерами лимузин Aurus
Президент России Владимир Путин рассказал, как обсуждал с лидерами ОАЭ и КНДР президентский лимузин Aurus. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:35:00+03:00
2025-07-13T14:35:00+03:00
2025-07-13T14:58:00+03:00
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оаэ
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владимир путин
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ким чен ын
авто
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как обсуждал с лидерами ОАЭ и КНДР президентский лимузин Aurus. Журналист "России 1" Павел Зарубин в интервью с президентом России обратил внимание, что Путин провел в автомобиле разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, поинтересовался, что обсуждали лидеры. "Рассказывал о том, что это за машина. Это 100% наша машина, наше производство, наша разработка. Да, мы обратились к помощи наших технологических партнеров. Но они выступали исключительно как консультанты. Это 100% российское производство", - рассказал Путин. Кроме того, Путин отметил, что во время поездки на Aurus с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они также обсуждали автомобиль. "Просто рассказывал о машине, ничего здесь секретного нет", - пояснил глава государства.
https://ria.ru/20240620/aurus-1954395570.html
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"Аурус" глазами Путина
"Аурус" глазами Путина.
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РИА Новости
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россия, оаэ, кндр (северная корея), владимир путин, павел зарубин, ким чен ын, авто
Россия, ОАЭ, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Павел Зарубин, Ким Чен Ын, Авто
Путин рассказал, как обсуждал с зарубежными лидерами лимузин Aurus
Путин во время поездки на лимузине Aurus рассказывал о нем лидерам ОАЭ и КНДР