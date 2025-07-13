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Путин оценил перспективы развития России - РИА Новости, 13.07.2025
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14:20 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/putin-2028867101.html
Путин оценил перспективы развития России
Путин оценил перспективы развития России - РИА Новости, 13.07.2025
Путин оценил перспективы развития России
Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:20:00+03:00
2025-07-13T14:20:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент РФ Владимир Путин. "Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250615/putin-2022951966.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин оценил перспективы развития России

Путин: развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Путин: Либерализм превратился в тоталитаризм - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности
15 июня, 13:21
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинОбщество
 
 
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