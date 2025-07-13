https://ria.ru/20250713/putin-2028867101.html
Путин оценил перспективы развития России
Путин оценил перспективы развития России - РИА Новости, 13.07.2025
Путин оценил перспективы развития России
Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:20:00+03:00
2025-07-13T14:20:00+03:00
2025-07-13T14:20:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент РФ Владимир Путин. "Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250615/putin-2022951966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e04421fb1a119ab9af40e0b79e1bd120.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин оценил перспективы развития России
Путин: развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности