https://ria.ru/20250713/putin-2028867101.html

Путин оценил перспективы развития России

Путин оценил перспективы развития России - РИА Новости, 13.07.2025

Путин оценил перспективы развития России

Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:20:00+03:00

2025-07-13T14:20:00+03:00

2025-07-13T14:20:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех, заявил президент РФ Владимир Путин. "Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250615/putin-2022951966.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, общество