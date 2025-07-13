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Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей - РИА Новости, 13.07.2025
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14:10 13.07.2025 (обновлено: 16:05 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/putin-2028865071.html
Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей
Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей
Президент России Владимир Путин, вспоминая свои детские годы, признался, что ему от родителей передалась привычка гасить везде в жилище свет перед сном. РИА Новости, 13.07.2025
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общество
россия
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, вспоминая свои детские годы, признался, что ему от родителей передалась привычка гасить везде в жилище свет перед сном. "Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло и навсегда со мной останется", - поделился президент в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", где показывал Зарубину свою кремлёвскую квартиру. Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.
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Путин рассказал, что делает в Кремле перед сном
Путин рассказал, что делает в Кремле перед сном.
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общество, россия, павел зарубин, владимир путин
Общество, Россия, Павел Зарубин, Владимир Путин
Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей

Путин рассказал о переданной от родителей привычке гасить свет перед сном

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, вспоминая свои детские годы, признался, что ему от родителей передалась привычка гасить везде в жилище свет перед сном.
"Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло и навсегда со мной останется", - поделился президент в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", где показывал Зарубину свою кремлёвскую квартиру.
Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.
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ОбществоРоссияПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
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