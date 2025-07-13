https://ria.ru/20250713/putin-2028865071.html

Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей

Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей - РИА Новости, 13.07.2025

Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей

Президент России Владимир Путин, вспоминая свои детские годы, признался, что ему от родителей передалась привычка гасить везде в жилище свет перед сном. РИА Новости, 13.07.2025

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общество

россия

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, вспоминая свои детские годы, признался, что ему от родителей передалась привычка гасить везде в жилище свет перед сном. "Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло и навсегда со мной останется", - поделился президент в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", где показывал Зарубину свою кремлёвскую квартиру. Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

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Путин рассказал, что делает в Кремле перед сном Путин рассказал, что делает в Кремле перед сном. 2025-07-13T14:10 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, павел зарубин, владимир путин