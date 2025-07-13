https://ria.ru/20250713/putin-2028864676.html

Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь

Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь - РИА Новости, 13.07.2025

Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь

Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, как готовил Мюнхенскую речь. Он назвал причину противоречий между Западом и... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:14:00+03:00

2025-07-13T14:14:00+03:00

2025-07-13T16:05:00+03:00

нато

владимир путин

москва

мюнхен

россия

в мире

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, как готовил Мюнхенскую речь. Он назвал причину противоречий между Западом и Москвой и главный принцип в своей работе, а также поделился воспоминаниями о родителях.Главное — в материале РИА Новости.О Мюнхенской речи"Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал"."Я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию — просто мы по-другому жить не можем. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России".О противоречиях с Западом"Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ"."На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы"."Относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству".О главном принципе в работе"Думаю, что все-таки здесь их оценка, мне кажется, была неточной. Во всяком случае, я свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". О будущем России"Если мы будем развиваться на этой базе, морально-нравственной, исторической традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех".О малой родине и родителях"Поэтому они очень тепло всегда вспоминали и свою малую родину".

https://ria.ru/20250627/putin-2025951341.html

https://ria.ru/20250612/putin-2022511630.html

https://ria.ru/20250509/govorov-2015911534.html

москва

мюнхен

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Аурус" глазами Путина "Аурус" глазами Путина. 2025-07-13T14:14 true PT3M37S

"Это абсолютно неприемлемо" – Путин об американце, который нахамил российскому пограничнику Путин ответил нам на вопрос, действительно ли он во время работы в мэрии Санкт-Петербурга отказался встречаться с американцем, который нахамил российскому пограничнику. 2025-07-13T14:14 true PT4M24S

Путин рассказал, что делает в Кремле перед сном Путин рассказал, что делает в Кремле перед сном. 2025-07-13T14:14 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, владимир путин, москва, мюнхен, россия, в мире, политика