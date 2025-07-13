Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь
Путин рассказал, что полностью переписал Мюнхенскую речь в самолете
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, как готовил Мюнхенскую речь. Он назвал причину противоречий между Западом и Москвой и главный принцип в своей работе, а также поделился воспоминаниями о родителях.
Главное — в материале РИА Новости.
О Мюнхенской речи
- Путин рассказал, что написал ее, пока летел в самолете, переписав предварительный набросок. Он пояснил, что своим выступлением не хотел перейти к конфронтации, а лишь сформулировал озабоченности России.
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"Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал".
- Речь на Мюнхенской конференции в 2007 году была своевременной, но она не была услышана. С 90-х годов России обещали не расширять НАТО на восток. При этом западные страны обманывали, делая вид, что ничего подобного не было:
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"Я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию — просто мы по-другому жить не можем. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России".
- Москва предпринимала попытки наладить отношения с тем, чтобы не довести до сегодняшней ситуации и выработать единые правила.
О противоречиях с Западом
- Идеология имела значение с точки зрения возникших разногласий, но в их основе лежали геополитические факторы. После распада СССР, когда коммунистического режима уже не было, у западных стран осталось наплевательское отношение к стратегическим интересам России:
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"Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ".
- Это было понятно с начала 2000-х годов, но у многих тогда еще были иллюзии насчет отношений с западными странами. Они же рассчитывали жить по правилам, которые придумали сами для себя:
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"На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы".
- России стало ясно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее.
- Великобритания и Франция винят Москву в распаде их колониальных империй, этот исторический негатив сохраняется до сих пор.
- Путин вспомнил об эпизоде во время работы в Петербурге, когда не стал общаться с делегацией из США после того, как один из американских представителей грубо обошелся с российским пограничником.
- Он сказал, что посчитал произошедшее абсолютно неприемлемым, потому что человек в погонах, когда он исполняет служебные обязанности, представляет Россию:
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"Относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству".
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О главном принципе в работе
- Президент пояснил, что старается выполнять задачи на посту главы государства по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь".
- Он рассказал, как специалисты-психологи при подготовке к работе в нелегальной разведке СССР в одной из его характеристик записали черту "пониженное чувство опасности".
- Эксперты анализируют поведение человека и создают искусственные ситуации, которые связаны с риском. Путин же в значительной степени исходил из того, что это не боевая ситуация:
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"Думаю, что все-таки здесь их оценка, мне кажется, была неточной. Во всяком случае, я свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: "Семь раз отмерь, один раз отрежь".
- Как отметил Путин, 25 лет назад он сказал Борису Ельцину, что не готов быть президентом, но согласился возглавить страну и думал прежде всего о том, как решить стоявшие перед ним и Россией задачи.
- Вопрос морали и нравственности в большой политике имеет значение для граждан страны.
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О будущем России
- Стране для успешного развития нужно оставаться лидером по важнейшим направлениям, при этом нужно опираться на историю и традиционные ценности:
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"Если мы будем развиваться на этой базе, морально-нравственной, исторической традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех".
О малой родине и родителях
- Путин рассказал, что его отец родился в Петербурге перед Первой мировой войной, затем вся семья переехала в тверскую деревню. Там же, в деревне, родилась и выросла мама будущего президента.
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"Поэтому они очень тепло всегда вспоминали и свою малую родину".
- Президент подчеркнул, что привык так же относиться к малой родине.
- Он добавил, вспоминая детские годы, что ему от родителей передалась привычка гасить везде в жилище свет перед сном.
Об этом президент заявил в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин обнародовал в воскресенье