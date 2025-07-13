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Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь - РИА Новости, 13.07.2025
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14:14 13.07.2025 (обновлено: 16:05 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/putin-2028864676.html
Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь
Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь
Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, как готовил Мюнхенскую речь. Он назвал причину противоречий между Западом и... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:14:00+03:00
2025-07-13T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, как готовил Мюнхенскую речь. Он назвал причину противоречий между Западом и Москвой и главный принцип в своей работе, а также поделился воспоминаниями о родителях.Главное — в материале РИА Новости.О Мюнхенской речи"Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал"."Я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию — просто мы по-другому жить не можем. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России".О противоречиях с Западом"Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ"."На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы"."Относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству".О главном принципе в работе"Думаю, что все-таки здесь их оценка, мне кажется, была неточной. Во всяком случае, я свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". О будущем России"Если мы будем развиваться на этой базе, морально-нравственной, исторической традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех".О малой родине и родителях"Поэтому они очень тепло всегда вспоминали и свою малую родину".
https://ria.ru/20250627/putin-2025951341.html
https://ria.ru/20250612/putin-2022511630.html
https://ria.ru/20250509/govorov-2015911534.html
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"Аурус" глазами Путина
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нато, владимир путин, москва, мюнхен, россия, в мире, политика
НАТО, Владимир Путин, Москва, Мюнхен, Россия, В мире, Политика
Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь

Путин рассказал, что полностью переписал Мюнхенскую речь в самолете

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, как готовил Мюнхенскую речь. Он назвал причину противоречий между Западом и Москвой и главный принцип в своей работе, а также поделился воспоминаниями о родителях.
Главное — в материале РИА Новости.

О Мюнхенской речи

  • Путин рассказал, что написал ее, пока летел в самолете, переписав предварительный набросок. Он пояснил, что своим выступлением не хотел перейти к конфронтации, а лишь сформулировал озабоченности России.
«
"Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Речь на Мюнхенской конференции в 2007 году была своевременной, но она не была услышана. С 90-х годов России обещали не расширять НАТО на восток. При этом западные страны обманывали, делая вид, что ничего подобного не было:
«
"Я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию — просто мы по-другому жить не можем. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Москва предпринимала попытки наладить отношения с тем, чтобы не довести до сегодняшней ситуации и выработать единые правила.

О противоречиях с Западом

  • Идеология имела значение с точки зрения возникших разногласий, но в их основе лежали геополитические факторы. После распада СССР, когда коммунистического режима уже не было, у западных стран осталось наплевательское отношение к стратегическим интересам России:
«
"Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Это было понятно с начала 2000-х годов, но у многих тогда еще были иллюзии насчет отношений с западными странами. Они же рассчитывали жить по правилам, которые придумали сами для себя:
«
"На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • России стало ясно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее.
  • Великобритания и Франция винят Москву в распаде их колониальных империй, этот исторический негатив сохраняется до сих пор.
  • Путин вспомнил об эпизоде во время работы в Петербурге, когда не стал общаться с делегацией из США после того, как один из американских представителей грубо обошелся с российским пограничником.
  • Он сказал, что посчитал произошедшее абсолютно неприемлемым, потому что человек в погонах, когда он исполняет служебные обязанности, представляет Россию:
«
"Относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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О главном принципе в работе

  • Президент пояснил, что старается выполнять задачи на посту главы государства по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь".
  • Он рассказал, как специалисты-психологи при подготовке к работе в нелегальной разведке СССР в одной из его характеристик записали черту "пониженное чувство опасности".
  • Эксперты анализируют поведение человека и создают искусственные ситуации, которые связаны с риском. Путин же в значительной степени исходил из того, что это не боевая ситуация:
«
"Думаю, что все-таки здесь их оценка, мне кажется, была неточной. Во всяком случае, я свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: "Семь раз отмерь, один раз отрежь".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Как отметил Путин, 25 лет назад он сказал Борису Ельцину, что не готов быть президентом, но согласился возглавить страну и думал прежде всего о том, как решить стоявшие перед ним и Россией задачи.
  • Вопрос морали и нравственности в большой политике имеет значение для граждан страны.
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О будущем России

  • Стране для успешного развития нужно оставаться лидером по важнейшим направлениям, при этом нужно опираться на историю и традиционные ценности:
«
"Если мы будем развиваться на этой базе, морально-нравственной, исторической традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О малой родине и родителях

  • Путин рассказал, что его отец родился в Петербурге перед Первой мировой войной, затем вся семья переехала в тверскую деревню. Там же, в деревне, родилась и выросла мама будущего президента.
«
"Поэтому они очень тепло всегда вспоминали и свою малую родину".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Президент подчеркнул, что привык так же относиться к малой родине.
  • Он добавил, вспоминая детские годы, что ему от родителей передалась привычка гасить везде в жилище свет перед сном.

Об этом президент заявил в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин обнародовал в воскресенье

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