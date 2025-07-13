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Путин: речь на конференции в Мюнхене была своевременной

Путин: речь на конференции в Мюнхене была своевременной - РИА Новости, 13.07.2025

Путин: речь на конференции в Мюнхене была своевременной

Речь на Мюнхенской конференции в 2007 году была своевременной, однако она не была услышана, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T13:59:00+03:00

2025-07-13T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Речь на Мюнхенской конференции в 2007 году была своевременной, однако она не была услышана, заявил президент России Владимир Путин. "Я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию (Западу - ред.) – просто мы по-другому жить не можем. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России", – рассказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. В частности, по его словам, с 90-х годов России обещали не расширять НАТО на восток. Однако, как отметил российский лидер, западные страны "врали, обманывали, делая вид, что ничего подобного не было". "Поэтому мне показалось, что пора все-таки нашим коллегам сказать: надо жить дружно, давайте как-то с уважением будем друг к другу относиться, без всякого навязывания своей воли, без попыток подавления другой воли, с учетом интересов всех участников международного общения… Но видите – поскольку часто вспоминают, видимо, это было все-таки своевременно, вот о чем я хочу сказать. Но, к сожалению, не было услышано", - констатировал Путин. При этом, он подчеркнул, что Россия предпринимала постоянные попытки наладить отношения с тем, чтобы не довести до сегодняшней ситуации и выработать какие-то единые правила.

https://ria.ru/20250713/rossiya-2028850971.html

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павел зарубин, владимир путин, россия, мюнхен, нато, в мире