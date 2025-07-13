https://ria.ru/20250713/putin-2028864050.html

Путин рассказал, как строит работу на посту президента

Путин рассказал, как строит работу на посту президента - РИА Новости, 13.07.2025

Путин рассказал, как строит работу на посту президента

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается строить свою работу на посту главы государства по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь". РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T13:55:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается строить свою работу на посту главы государства по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь". Путин в беседе с тележурналистом канала "Россия 1" Павлом Зарубиным рассказал, как специалисты-психологи в ходе подготовки к работе в нелегальной разведке СССР в одной из его характеристик записали черту "пониженное чувство опасности". Сам президент РФ считает эту характеристику ошибочной."В ходе подготовки и выявления личных деловых качеств кандидата на эту работу создаются искусственные ситуации, которые связаны с риском, опасностью. И специалисты-психологи анализируют поведение человека. Но дело-то в том, что меня взяли на эту работу из оперативного состава. Я уже несколько лет проработал оперативником, и я видел, что часть мероприятий, которые проводятся в отношении меня, имеют искусственный оперативный характер", - сказал Путин. Он пояснил, что, вероятно, поэтому и вёл себя спокойнее, чем любой другой обычный человек в такой ситуации. Путин добавил, что 100% уверенности, что это искусственные условия, у него не было. "Но тем не менее, я в значительной степени исходил из того, что это не боевая ситуация. Поэтому думаю, что всё-таки здесь их оценка, мне кажется, была неточной. Во всяком случае, я свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: "Семь раз отмерь, один раз отрежь", — добавил Путин.

https://ria.ru/20250504/putin-2014865080.html

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, владимир путин, павел зарубин, политика