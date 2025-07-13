https://ria.ru/20250713/putin-2028863475.html
Путин: Британия и Франция винят Россию в распаде их колониальных империй
Путин: Британия и Франция винят Россию в распаде их колониальных империй - РИА Новости, 13.07.2025
Путин: Британия и Франция винят Россию в распаде их колониальных империй
Великобритания и Франция винят Россию в распаде их колониальных империй, и этот исторический негатив сохраняется до сих пор, считает президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T13:50:00+03:00
2025-07-13T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Великобритания и Франция винят Россию в распаде их колониальных империй, и этот исторический негатив сохраняется до сих пор, считает президент РФ Владимир Путин. "В некоторых бывших колониальных империях – в Великобритании, во Франции – считают нас (Россию - ред.) виноватыми в том, что развалились их колониальные империи. И эта историческая память, исторический негатив сохраняются до сих пор, я это вижу – как это ни странно", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. По словам президента РФ, на это иногда смешно смотреть, но он видит и фиксирует это по некоторым мелочам. "Но фокус-то в том, что и Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны вместе с Советским Союзом, кстати говоря, работали в известной степени на разрушение этих империй. Работали на то, чтобы оказать содействие колониям в обретении ими своей независимости и суверенитета", – отметил Путин.
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владимир путин, павел зарубин, великобритания, франция, россия, в мире
Владимир Путин, Павел Зарубин, Великобритания, Франция, Россия, В мире
Путин: Британия и Франция винят Россию в распаде их колониальных империй
Путин: Британия и Франция до сих пор винят РФ в распаде их колониальных империй